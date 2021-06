Adamari López sorprende una vez más con su figura

La actriz y conductora puertorriqueña, a casi un mes de su separación de Toni Costa, luce mejor que nunca

“Hermosa, empoderada, te admiro, deseo que Dios te dé mucha fortaleza y fe para que sigas siendo una bella mamá y mujer”, expresan usuarios A casi un mes de que se hiciera oficial su separación del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, luego de más de diez años juntos, la actriz y conductora puertoriqueña Adamari López sorprendió una vez más con su figura y luce mejor que nunca. Ahora, fueron las redes sociales del programa Hoy Día de Telemundo que mostraron una imagen de la boricua, quien a sus 50 años de edad, se ve más delgada que meses atrás gracias al intenso entrenamiento que ha llevado a cabo y un regimen estricto de alimentación. “Hermosa, empoderada, te admiro”, le dicen a Adamari López Cerca de llegar a los 15 mil likes, esta publicación provocó reacciones de todo tipo luego de que se preguntara a los usuarios si les gustó el look de Adamari López, desde los que respondieron afirmativamente: “Hermosa, empoderada, te admiro”, hasta los que la destrozaron por su outfit y algo más. “No entiendo, teniendo personas dizque expertas en moda, ¿la visten así? No aplican las cosas básicas, ese tipo de zapatos le acortan la pierna y la hacen ver más bajita”, “Pensé que era la hija de Ludovico”, “Para mí, perdió la gracia. La víctima de todas sus situaciones. En cuanto al outfit, buen gusto el que se lo escogió. Es mi opinión. Esto es farándula por si los ataques”, “No me gusta su vestuario”.

Adamari López “no tiene personalidad” Pero esto no sería todo, pues una persona se le fue con todo a Adamari López luego de su separación de Toni Costa: “Lo digo y lo vuelvo a decir, aunque esta mujer adelgazó y así le pongan las mejores ropas, nada se le mira bien porque no tiene personalidad”. “Desde que se dejó de Tony, viste mejor”, “¿Por qué les tiene que gustar o agradar ? Ella, independientemente de su estado físico, tiene carisma, algo que no cualquier persona tiene y lo transmite”, “Una cosa es lo bonito, lo simpática, la sonrisa hermosa, pero todo lo que se coloca es horrible, muy feo, de muy mal gusto”, se puede leer en más comentarios.

Adamari López recuerda a su papá Con motivo del Día del Padre, el cual se llevó a cabo ayer en Estados Unidos y en México, las redes sociales de Hoy Día compartieron un emotivo video en el que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López recordó anécdotas que vivió con su papá, quien murió en 2015 a causa de un paro cardiaco. “Él era quien me llevaba a la escuela y tengo los mejores recuerdos de eso, aunque lo hacía en un carro fúnebre, mi papá tenía funeraria y siempre ,e llevaba en una Van con un alto parlante que anunciaba la persona que había fallecido, o las personas que habían fallecido, y lo iba haciendo en la mañana rumbo a llevarme a la escuela!” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Evita derramar algunas lágrimas Cabe destacar, que contrario a otras ocasiones, Adamari López evitó derramar algunas lágrimas al recordar a su papá, además de que para este video utilizó un vestido holgado que “oculta” su delgada figura. También recordó lo siguiente sobre don Luis López: “Era el que me preparaba la leche cuando yo era chiquita, me encantaba tomarme el biberón recostada sobre él recibiendo su olor y así me quedaba dormida, y en los últimos díaz quizás. o años de vida, papá era quien me llamaba en las mañanas para levantarme y para estar seguro que estaba despierta para poder venir a trabajar a las 4:30 de la mañana porque papi siempre se levantaba súper tempranito, así que tengo muchas anécdotas hermosas con mi papá, cosas que voy a recordar toda la vida”.

“Parece que se puso el vestido de la hija” En otra publicación de Hoy Día, se muestra nuevamente a la simpática boricua con el mismo vestido que utilizó en el video que hizo para recordar a su papá, outfit que no fue del agrado de todos y se lo hicieron saber de diferentes maneras: “Está bonito el vestido para una niña, sin ofenderla”, “Pues parece que se puso el vestido de la hija”, “No me gustan los vestidos que le están poniendo, ya está vieja, 50 años pesan”, “Parece que va para su primera vez al kinder”, “Ahora que bajó de peso se está vistiendo muy infantil”.

“Qué feo el vestido de la linda Adamari López” Ahora, acompañada de La Chiquibaby, quien está a unas semanas de convertirse en mamá por primera ocasión, y de Nicole Suárez, Adamari López no se salvó de nueva cuenta de las críticas de los internautas al usar el mismo vestido holgado en color blanco. “Qué feo el vestido de la linda Adamari López”, “Oh Dios mío, se está poniendo los vestidos de Alaïa”, “Ahora Adamari se pone los vestidos de su hija, qué cosas”, “Esa Adamari se pone vestidos que son para niñas, ¡qué no manche!”, “Qué feo el vestido de Adamari, por favor, ¿quién es el que la viste? Parece que no la quiere”.

Se saca la espina En sus redes sociales, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López ha dejado en evidencia el gran cambio físico que ha tenido en las últimas semanas, y como si fuera una coincidencia, un par de días antes de anunciar su separación oficial de Toni Costa, se dejó ver en un vestido entallado en color naranja que resaltó aún más su figura. Los comentarios no tardaron en hacerse presentes: “Belleza”, “Preciosa”, “Todo tu bello interior se ve reflejado”, “Irradias felicidad, guapetona”, “Espectacular mi Ada”, “Bella! Delgada o no delgada, eres preciosa como quiera”, “Muchas felicidades, todo tu esfuerzo se está reflejando, no solo en tu cuerpo, también en tu sonrisa”.

Impactó en entrega de premios Fue en el pasado mes de abril, en la entrega de premios Latin American Music Awards, que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, que se dejó ver sin Toni Costa, impactó con un espectacular vestido que resaltó aún más su figura. Esto no pasó desapercibido para los usuarios: “Súper wow”, “Muy guapa”, “Eres hermosa por fuera, pero mucho más hermosa por dentro, Adamari, que Dios te siga bendiciendo”, “Preciosa como siempre”, “Te ves bellísima”, “Además de belleza física, transmites alegría, Dios te bendiga”.

“Les mando besos repletos de cariño”: Adamari López Se dice que una de las razones por las que Adamari López se separó de Toni Costa fue precisamente a raíz de su pérdida de peso, por lo que supuestamente “ya no lo necesitaría”, aunque esto es un rumor, pues a la fecha no han dicho el motivo por el que decidieron ya no seguir juntos. En una publicación que compartió en sus redes sociales en abril pasado, donde luce un coqueto vestido verde, la boricua le mandó “besos repletos de cariño” a todos sus seguidores, quienes no desaprovecharon la ocasión para llenarla de halagos.