“He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa (su hija) y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día sepan que mi decisión ha sido una que he pensado y he analizado”.

“No soy quien para dirigir la vida de nadie, pero lo que sí les podría decir es que espero que sean fuertes y que no teman. A mí la vida me ha enseñado que el futuro siempre tiene algo bonito, algo bueno, y que con valentía y con mucha fe, sobre todas las cosas, y de la mano de Dios, uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida”.

“El futuro no lo sabemos, pero lo que yo les puedo decir es que soy una mujer fuerte, soy valiente. Tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco. Yo creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar decisiones como ésta y más aún en este momento en que, como mencionas, lo que yo haga tiene un efecto sobre Alaïa”.

La Chiquibaby no esperó mucho tiempo para preguntarle a su compañera si ha buscado ayuda profesional: “Sí, no es la primera vez que busco ayuda y hemos estado buscando esa ayuda como herramienta para tomar precisamente esta determinación y en este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados”.

Adamari López pide respeto por su decisión

Con las emociones a flor de piel, la actriz y conductora puertorriqueña compartió con el público del programa Hoy Día que desde hace un tiempo ha llevado un estilo de vida más saludable por el que ha aprendido a quererse, amarse y respetarse, además de valorarse y ser una prioridad.

“Les agradezco y espero que todos en nuestra familia de los medios de comunicación puedan respetar y apoyar esta determinación de no ofrecer más declaraciones sobre este tema. Te agradezco mi Steph (La Chiquibaby) que has sido confidente para mí y que me has apoyado mucho junto a toda mi familia de Hoy Día”.