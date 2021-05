Adamari López quiso olvidarse de todo lo vivido en estos días tras confirmar su separación de Toni Costa

La actriz y conductora puertorriqueña se fue de excursión con su pequeña hija Alaïa

Cuando nadie lo esperaba, el coreógrafo español reaccionó a la imagen La vida sigue su curso. Luego de que hace apenas unos días Adamari López confirmara su separación de Toni Costa después de 10 años juntos, la actriz y conductora puertorriqueña quiso olvidarse de todo y se fue de excursión con su pequeña hija Alaïa. Pero con lo que nadie contaba era que el coreógrafo español, a quien se le vio jugando golf de lo más despreocupado junto a varios amigos en un exclusivo club de Puerto Rico, reaccionaría a esta imagen, la cual está disponible en las redes sociales del programa Hoy Día. ¿Tendrá la esperanza de volver con la madre de su hija? Toni Costa reacciona a la foto de Adamari López De acuerdo con información de People en español, la boricua y su hija viajaron junto a un grupo de amigos al Parque Nacional Zion, en Utah, para asistir a una boda, pero antes se la pasaron de lo mejor en diferentes excursiones a este parque. A diferencia de la ocasión en que compartió la noticia de su separación, en que no pudo contener el llanto, ahora Ada tiene un semblante más tranquilo, aunque no se sabe cómo habrá reaccionado al ver que su hoy ex pareja le dio “Me gusta” a esta publicación.

Usuarios reaccionan a la foto de Adamari López con su hija Acostumbrados a verlos juntos desde hace varios años, aunque eso ya no se veía en sus más recientes publicaciones, usuarios opinaron al percatarse de este viaje de Adamari López con su hija Alaïa en el que ya no estaba presente Toni Costa. “Es triste no ver a los 3 juntos, pero Dios los ayude a resolver sus problemas y sobre todo ayude a la pequeña a superar no ver a sus padres juntos”, “Triste por lo que los 3 están pasando, nada fácil, pero por algo pasan las cosas y nadie puede hablar, solo debemos orar para que todoesté bien, en paz y armonía”.

Piden que dejen en paz a Adamari López Cabe destacar que la boricua fue muy clara al decir que, cuando dio el anuncio que se separaría de Toni Costa, sería la única vez que hablara sobre este tema, algo que ha cumplido hasta el momento, incluso sin publicar alguna imagen o video en sus redes sociales. Pero los que han propiciado que los usuarios sigan opinando sobre esta delicada situación han sido las personas encargadas de las redes sociales del programa Hoy Día, por lo que una persona comentó: “Déjenla en paz, ella tendrá sus razones por qué se separó de Toni”.

Expresan su apoyo para la pequeña Alaïa “La niña debe extrañar a su padre, ya que hacen una química perfecta”, “Lo mejor que Dios te regaló es tu hija, disfrútalo al máximo. Lo demás no importa”, “Qué bellas las dos, necesitan solo a Dios para que las bendiga siempre y guié sus pasos”, se puede leer en más comentarios. Por su parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “Dios tiene cosas buenas para ti, Adamari López, en adelante serás feliz, porque si te quita algo de tu camino, es por algo”, mientras que alguien más comentó: “Por más que la lleven a pasear, no hay nada que le llene el vacío que siente por la ausencia de su papá”.

Le dicen a Adamari López que ya le tocaba cuidar a su hija En varias publicaciones que compartía Toni Costa en sus redes sociales, era muy evidente la gran relación que tenía con su hija, y aunque con Adamari López la pequeña también tiene muy buena relación, muchas personas creen que Toni era su preferido. “Pobre niña”, “Bueno, pues ya le toca, siempre el padre la cuida y trae por todos lados, ahora que ella se haga la buena madre”, “Mi opinión es que él ha sido un padre maravilloso, siempre estuvo con su hija en todo momento”, “Parecen dos niñas”.

“Desenmascaran” a la boricua Una internauta compartió el siguiente mensaje, que de ser cierto, dejaría muy mal parada a Adamari López: “Dicen que ellos siempre iban a un club en Westchester, Miami, y ella lo trata mal, es pesada, despectiva y le echa en cara que gana más que él, o sea, la Adamari tierna y dulce víctima que aparenta en cámaras es mentira”. “Cuando una mujer decide dejar a un hombre así tan fácil como lo hizo ella es porque tiene a otro calentándole la oreja. Tú eres bello, Toni, tú puedes salir para adelante sin ella con la ayuda de Dios”, comentó otra persona. ¿QUé habrá pasado en realidad?

Dicen que Toni Costa se cansó de ser “el empleado de Ada” Mientras Adamari López subió un video a sus redes sociales y ofreció una entrevista exclusiva al programa Hoy Día, donde participa como conductora, Toni Costa se limitó a compartir un comunicado, por lo que muchas preguntas siguen quedando en el aire. Una persona no se aguantó las ganas y confesó lo siguiente: “Toni se cansó de ser el empleado de Ada y renunció, no es la única niña que vive la separación de sus padres”, refiriéndose a la pequeña Alaïa, quien no se imagina el revuelo que causó la separación de sus padres.

“He decidido separarme de Toni” Después de varias semanas de rumores, Adamari López confirmó así su separación de Toni Costa: “He decidido separarme de Toni… He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”. “Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”.

Ada se dirige a su hija En otra parte de este mensaje, la boricua expresó que su hija sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre: “Vamos a estar siempre y vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”. “Un niño que se cría sin sus dos padres es como si le quitan una pata a una mesa. Los padres no pensamos en eso cuando tomamos drásticas decisiones. El matrimonio y la vida en pareja debe ser de tres: Dios, el hombre y la mujer, sino es muy difícil”, expresó un internauta.