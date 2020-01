Página

1 de 3

Adamari López da noticia en pleno show

Hasta sus compañeros quedaron sorprendidos

Algunos seguidores esperaban algo más

Adamari López despertó la curiosidad del público desde ayer cuando dijo que daría un importante anuncio en el show donde es conductora.

En una publicación de la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día se leía: “No te puedes perder el gran anuncio que nos tiene @adamarilopez“.

Así que luego de mantener a todos a la expectativa por unas horas, incluso a sus compañeros, Adamari dijo: “Llegó el momento de anunciarles y de presentarles: Esposados”.

Se trata de una nueva sección que el show trae para el mes de febrero y que ella dirigirá.

“A mi me encanta jugar, me encanta divertirme, me encanta hacer trampa… yo soy muy picarona y super traviesa, y pues he decidido que para febrero, el mes del amor, voy a sacar esa picardía y compartirla con ustedes en casa”, explicó.

La noticia emocionó a algunas personas, pero otros manifestaron su ‘desencanto’ ya que estaban esperando algo más.

La mayoría se paseaba por la idea de que Adamari López estuviera nuevamente embarazada o que anunciara su boda con Tony Costa.

“Yo pensé que era la boda”, “Yo creyendo que Alaia tendría un hermanito”, “Yo creí que se había casado”, “Yo pensaba que ya iba a sonar la campana”, “Ada, pensé que era bebé en camino”, “No hay boda. OMG no puede ser. Esperaba escuchar que te casabas Adamari”, “Linda sorpresa, pero pensé que estabas embarazada”, “Y yo pensando que ya venía un bebé”, comentaron.

Incluso hubo uno que se esperaba que fueran ambas cosas: “Yo creía que se habían casado y que iban a tener un baby!!!”

Sin embargo, otros utilizaron la ironía para demostrar su desilusión con la noticia: “No entendí? Cuál era la sorpresa?”, “Uy así que chiste, pensé que algo más interesante”, “Y en serio esa era la sorpresa?”, “Esa era la noticia ja ja”, “Eso era???”.

“Sorpresa? lo siento, pero pensé que era algo personal tuyo, pero esto no es sorpresa son cosas que pasan y hacen en el show pero bien ni modo seguir viendo”, les reprochó Yojana Acosta.

¿También esperabas otros tipo de anuncio de parte de Adamari López?

Con minifalda, Adamari López les demuestra a todos que sí está bajando de peso

Con minifalda, Adamari López les demuestra a todos que sí está bajando de peso.

La conductora siempre ha sido duramente criticada por su peso e incluso por su forma de vestir, pero todo eso quedó atrás.

Al empezar el 2020 decidió empezar #ElRetodeAda para bajar algunas libras y en poco tiempo ha dejado a todos con la boca abierta.

Ahora, la boricua apareció en una minifalda blanca de corte alto con la que podía exhibir sus torneadas piernas y acentuar su cintura.

También lució unos delicados tacones negros que hacían lucir aun mejor sus curvas.

Su mejor pose siempre será su sonrisa. Esa que se contagia por donde quiera qué pasa.”, decía el mensaje que acompañaba la foto en la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día

Lo que fue inmediatamente respaldado por sus seguidores: “¡Está hermosa! Con o sin kilos siempre lo será, pero así se ve fabulosa!”, “Te vez espectacular y un brillo en tu mirada que me encanta….Viva la vida saludable”.

“Estás delgada”, dijo Ruby Sánchez agregando unos aplausos al esfuerzo y constancia de Adamari.

“Qué regia y bella”, “Cada día te vez mejor”, Wow, qué hermosa”, “Estás bella”, “Hermosa mi chaparrita”, “Qué guapa”, “Qué linda”, fueron algunos de los halagos que recibió.

Sin embargo, algunos atribuyeron el éxito de su porte a un atinado vestuario.

“Te luce bien esa ropa, estás preciosa”, “HERMOSA, BELLA, RADIANTE, vestida ESPECTACULAR”, “Qué bonita se ve con esa ropa, Adamari”, “Qué linda se ve hoy! Ese tipo de ropa es el que le queda muy bien a ella”, “Bellísima, Adamari, se ve espectacular con ese vestuario”, “Esta ropa te luce súper delgada”, coincidieron muchos de los internautas.

Hasta que uno más atrevido destacó: “Wepa, qué piernas, Ada!”

La presentadora lleva pocos días de haber comenzado su nuevo reto, pero ya se dejan ver los resultados.

“Se nota el cambio”, “Omg!!! Beautiful… El cambio se nota demasiado. Te ves cambiada hasta la sonrisa hace la diferencia. Te felicito.”, “Bellísimaaaaa, Ada, vas mejorando a millón, te felicito”, alentaron los fanáticos a Adamari