Adamari López se tatuó: Es algo que esperaba desde hace mucho tiempo

Adamari dijo con sus palabras lo siguiente: “Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel (de Alquimia Beauty Healing) va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo”, compartió recientemente Adamari a través de su página de Facebook.

“Y es que al haberme quitado mis senos en su momento también perdí los pezones de mis senitos y Raquel hoy va a hacer un trabajo espectacular haciéndole el tatuaje de los pezones en ambos senos”, Así lo narró la boricua preferida de ‘Hoy Día’, quien además cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram.