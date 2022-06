“¿Y él no tiene voz para ir y hablar?”, preguntó Adamari al argentino cuando mencionó sobre lo que había hecho su ex Toni Costa con una de sus compañeras. La boricua con la carisma que la caracteriza prosiguió a darle un consejo a su ex pareja que es el padre de su hija Alaïa.

Conociendo muy bien al estar juntos por más de 10 años le mandó un mensaje a su ex: “Toni venga ponte los pantalos y ve pa´lante”, dijo la conductora para el bailarín español que mandó a una de sus compañeras a quejarse con el en el reality show La Casa De Los Famosos.