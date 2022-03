Adamari López se conmociona y se sincera: “No ha sido nada fácil”

“Yo por ella hago cualquier cosa , lo que sea para verla bien, lo que sea que le afecte me afecta 100 veces más a mí. Cómo tratar de construirle también sobre todo este paso en el que estamos viviendo para que le afecte lo menos posible, tomar decisiones que sean pensadas en que se mantenga emocionalmente estable, aún dejando cosas que puedan lastimarme o que me duelan a mí. Hay que sacrificarse mucho y vale la pena, si ella va a estar bien y si estoy logrando (ojalá que lo logre) construir para ella vale la pena”, expresó con conmoción la actriz.

Adamari López se conmociona: Se imaginaba las cosas distintas

La conductora de Hoy Día, dijo ante las cámaras que nunca se imaginó lidiar con la idea de ser madre soltera, pues dijo que ella siempre se imaginó con formar una familia, pues su núcleo familiar siempre ha sido muy lindo, y era lo que ella esperaba lograr…

No, no me lo imaginaba. Siempre deseé tener una familia y creo que siempre he luchado por eso, lo vi en mi casa con mi papá y con mi mamá. Mi núcleo familiar siempre fue muy lindo, como todo siempre hay sus cosas pero fue un núcleo familiar muy bonito y es lo que yo he anhelado todo el tiempo y pensando que ya había tenido un traspié y que finalmente había vuelto a encontrar una pareja y haber tenido una hija que tanto deseaba pues pensaba que ahí era y que estaba todo bien, así que sí me sorprendió”, dijo la conductora con gran sinceridad.