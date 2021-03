Adamari López se aplica la vacuna en contra del coronavirus

Seguidores del programa Hoy Día se van en contra de la puertorriqueña

Usuarios tratan de defenderla pero no lo logran ¿Influencias? Adamari López se pone la vacuna contra el coronavirus y seguidores de Hoy Día la atacan, comentando que usó sus “influencias” como artista para ser de las primeras en ser vacunada. Fue hace unas semanas cuando las primeras vacunas comenzaron a llegar a diversos países del mundo, todo con el propósito de erradicar la terrible pandemia en la que hemos estado sumidos ya un año. Tras esto, el día de hoy, la cuenta oficial del programa Hoy Día publicó un video en donde veíamos a la querida puertorriqueña, Adamari López, contando su experiencia al recibir la primera dosis de la vacuna del coronavirus. En el video, con duración de 4 minutos, Adamari López les mostró a los seguidores del programa cómo fue el proceso de su primera vacuna: “Como saben, yo he tenido complicaciones de salud, afortunadamente hoy en día estoy bien, la recomendación de mi médico fue hacerlo cuanto antes y ponerme la vacuna por mi condición de salud” inició la también actriz en el video. Posteriormente, la ex de Luis Fonsi fue narrando por todo lo que tenía que pasar, desde llenar papeles con tus datos, hasta el momento en que fue inyectada, comentando lo rápido que fue la inyección: “Bueno, rapidito, no duele nada, de momento no siento nada obviamente”. Adamari López también comenta como después de ser vacunados, a las personas les dan una hoja, la cual dice que ya están vacunados solamente con escanearla con el celular: “Super fácil, pude hacer todo lo que me indicaban, era simplemente poner mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de teléfono, te mandaban un código de la vacuna que te habías puesto y listo”, finalizó la puertorriqueña. Sin embargo, lo que menos se esperaba Adamari López al recibir la vacuna en contra del coronavirus fue las innumerables críticas que recibiría en redes sociales, tachándola de que usó sus “influencias” para ser vacunada. Puedes ver el video aquí

Ante este video de Adamari López tomando la primera vacuna en contra de coronavirus, el conductor Nacho Lozano, argumentó la importancia de ponerse la vacuna por el bien de la salud: “Yo creo que es muy importante tu experiencia por varias razones, la primera, hay que vacunarse, no esperen incluso a decidir esta sí me la pongo o no, es muy importante ganarle la batalla al coronavirus”. Adamari López también confesó que sería este viernes cuando le tocaría la segunda vacuna, confesando que los únicos efectos secundarios fue cansancio al día siguiente: “Este viernes me toca la segunda dosis de la vacuna, fue super rapidito, no tuve grandes reacciones como la que ha dicho todo el mundo, solo tuve dolor en el brazo por solo un día y tuve mucho sueño al día siguiente, me sentía cansada”. Posteriormente Adamari López confesó que no sabía cual vacuna se iba a poner, solamente aceptó porque ella sabía que era lo correcto, confesando que solo le demoró 20 minutos en aplicársela. Lamentablemente para Adamari López su vacuna en contra del coronavirus no fue muy bien recibida por los seguidores del programa, ya que la comenzaron a tachar de haber usado sus “influencias como famosa” para ser vacunada: Una seguidora escribió lo siguiente: ¿Uno puede decidir colocársela así de fácil? O sea, me levanto y digo, quiero vacunarme ¿y ya? ¿O para los famosos es más fácil por su condición?”. A lo que diversos usuarios saltaron en defensa de Adamari… ¿Quieres saber que dijeron? Continúa leyendo la siguiente página.