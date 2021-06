Adamari López causa polémica con reciente publicación

La actriz y conductora puertorriqueña por fin se decide y saca de su casa “lo que ya no usa”

“Me caías súper bien, pero me has decepcionado, Toni siempre fue buen padre y esposo”, le dicen usuarios ¿Y dónde queda Toni Costa? En una de sus publicaciones más recientes, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López causa polémica, ya que por fin se decidió y sacó de su casa “lo que ya no usa”, incluso hasta necesitó ayuda. Fue en su página oficial de Facebook, donde tiene hasta la fecha más de 7 millones de seguidores, que la simpática boricua mostró este video que dice lo siguiente: “Por aquí en casita arreglando cajones, sacando lo que ya no uso, lo que no necesito o puedo regalar, categorizando para poder mover las energías y por supuesto encontrar las cosas más fácil”. Adamari López reconoce que el desorden en su casa es por su culpa Con el cabello recogido y un discreto maquillaje, Adamari López, a más de dos semanas de su separación de Toni Costa, comenzó este video presentando a Lily, “la señora que le ayuda”, quien está tratando de organizar y recoger todo en su casa. “Yo pienso que aquí nunca se termina de organizar y recoger, claro, todo por culpa mía. Lily, muy amablemente, ayudando a recoger, me pregunta si esto lo botamos y yo le digo que no, y me pregunta por otras cosas y yo le digo que menos” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No se quiere deshacer de varias cosas A continuación, la ex de Toni Costa confesó que “a la hora de la verdad”, se hace muy difícil recoger porque no quiere deshacerse de ninguna de las cosas que tiene: “Pero hemos logrado vaciar unas cuantas gavetas y estamos organizando”. La boricua reconoció que tenía muchas cosas acumuladas y todavía le faltan “un montón”: “Ustedes saben que a mí me encanta el orden, la limpieza, ser pulcra, pero pues a veces también tengo un poco de querer guardar cosas que son buenas, que están nuevas y dizque las voy a usar en algún momento y al final no las termino usando”.

Contenta con los resultados Ahora, la actriz y conductora puertorriqueña, quien a pesar de su sencillez en su vestuario sigue luciendo bella, mostró cómo quedó una de las gavetas que le ayudó a organizar Lily, quien simplemente le preguntó qué cosas servían y cuáles no. “De todas estas mismas cositas del cabello, pero mal ordenadas y mal recogidas, y ahora están muy bien puestecitas, así que si quiero alguna cosita para recogerme el cabello o hacerme una colita, aquí están”, comentó, para luego mostrar como quedó otra gaveta.

Adamari López sigue el ejemplo de otras personas Adamari López comentó también que con esto busca imitar el ejemplo que le han enseñado: “Cindy sacó un libro buenísimo de cómo organizar y cómo categorizar las cosas, unas cosas se pueden botar, otras cosas se pueden regalar y otras cosas son para ordenarlas y volverlas a poner en su lugar”. Tras su separación de Toni Costa, la cual se hizo oficial en los últimos días de mayo, la boricua aseguró que estos días estará organizando “un montón” de cosas de maquillaje para poder tener un espacio donde pueda botar algunas cosas que estén viejas o que ya no esté usando.

“Voy a dejar de hablar”: Adamari López Ya casi para finalizar con este video, que a la fecha tiene más de un millón de reproducciones, la actriz y conductora puertorriqueña mostró algo del desorden que tenía en esta parte de su casa, lo cual provocó que Lily soltara una discreta carcajada. “Voy a dejar de hablar y me voy a poner a organizar con ella, así que nada: organicen, limpien y salgan de todas esas cosas que no están utilizando para que se mueva la energía, las cosas estén más limpias. Uno encuentra las cosas más fácilmente y no simplemente guardar porque en algún momento lo voy a utilizar. Si no lo has usado en mucho tiempo, sácalo, bótalo, mueve, mueve, mueve”. ¿Indirecta para Toni Costa?

Reaccionan al video de Adamari López No pasó mucho tiempo para que internautas expresaran sus puntos de vista luego de ver este video: “Eres de las mías, Adamari, soy de la opinión también, que lo que no has usado en un tiempo, no lo vas a usar. Y qué mejor que pueda servirle a alguien más, si está en óptimas condiciones por supuesto. Y si es algo que ya no sirve, a la basura”. “Me caías súper bien, pero me has decepcionado. Toni siempre fue buen padre y esposo. No entiendo a ustedes los artistas que les gusta publicar todo y ahí estamos nosotros siguiéndolos, y ahora que anuncias la separación, no eres buena para decir el porqué el motivo, sea lo que sea”.

Le hacen sugerencias y luego la critican Por otro lado, una persona dijo lo siguiente: “Regala a fundaciones… recuerda que cuando nos vamos al cielo no llevamos nada. Los apegos de cosas materiales son dañinos para la salud y el alma. Cambia tus energías en buscar a mi Dios todos los días, eso llena más el alma que lo material, con mucho respeto”. “Ada, en este video se te notan los 50 años, deja de estar obsesionada por la casa y recupera a tu joven y bello marido, porque otro como ese, que además de tener colágeno y se deja dominar, no lo vas a encontrar. Él no perdió nada, pero tú no tienes lo que él tiene, que es juventud, por más cremas y cosas que te hagas contra la vejez nadie puede”.

“Con esa forma de vestir le quita la inocencia a su niña” Tal parece que tras su separación del coreógrafo y bailarín español Toni Costa, Adamari López no ve la suya, ya que ahora fue humillada por su propia hija en ropa deportiva, pues a pesar de su delgada figura, Alaïa luce más tonificada y los usuarios lo notan. “Adamari está bella y preciosa, que siga así. Pero a Alaïa que la lleven más despacio, está muy agentada la nena”, “Con esa forma de vestir le quita la inocencia a su niña”, “A mí no me impresiona su vida, es un caos”, “Sí, pero la nena como que está enseñando de más”.

“Esta gente de la farándula tienen doble vida”, ¿indirecta para Adamari López? Antes de que se hiciera oficial la separación de Adamari López y Toni Costa tras 10 años juntos, a varias personas les llamaba la atención la “vida perfecta” que tenía la pareja junto a su pequeña hija, lo cual terminó por ser falso, o así lo percibió una usuaria: “Lo sucedido con esta señora y su pareja nos dejó clarísimo una vez más que esta gente de la farándula tienen doble vida y el ejemplo más fehaciente es Adamari Lopez, pues se la pasaba posteando su vida casi perfecta con Toni y de pronto zaz, nos muestra que todo era oropel, o sea, venden humo posiblemente por dinero o publicidad”.