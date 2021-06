Adamari López se deshace de prendas que ya no utiliza ¿Serán las de Toni Costa?

Su expareja e hija se encuentran de vacaciones en España donde la esperarían

Aprovecha para presumir una sorpresa para todos sus seguidores Mientras su expareja Toni Costa y su hija Alaïa disfrutan de unas vacaciones en España, Adamari López se queda en casa y hace una tremenda confesión desde su clósety es que se ha deshecho ropa ¿Serán de su ex? La transmisión la hizo a través de su cuenta oficial de Facebook, donde la “chaparrita”, mostró al público lo más íntimo de su casa y aprovechó para presumir que ya no necesita más ropa allí, por lo que decidió sacarla y mostrarla ala gente, dejando la duda si era ropa de Toni Costa. ¿BOTA LA ROPA DE TONI COSTA? Fue en ese momento que la también actriz, dijo sentirme muy orgullosa porque botaría muchas prendas que ya no necesitaba en la casa… pero no, no son de Toni Costa, sino de ella misma, y es que muchos de sus pantalones ya no le quedan. La conductora tiene varios días presumiendo ‘nueva imagen’ de la que muchos consideran se debe a una cirugía o proceso médico para bajar de peso, sin embargo, otros apoyan la idea de que todo se debe a sus interminables ejercicios en casa.

"NADA DE ESTO ME QUEDA" Para dejar en claro su felicidad y lo orgullosa que se siente de bajar de peso a base de esfuerzo y ejercicio, la conductora de Hoy Día escribió el siguiente post: "Mi gente linda, feliz sábado! Sigo organizando cada rincón de la casa y durante el proceso me di cuenta de algo que me tiene muy feliz, la mayoría de mis pantalones me quedan grandes". Y Adamari López agregó a su comentario positivo sobre la ropa: "Sigo fortaleciéndome por dentro y por fuera para estar bien en todos los sentidos", por lo que continuó con su video: "Nada de esto nada me queda", esto mientras modelaba su antigua ropa.

Adamari López: CASI SE LE CAE LA ROPA En un momento dado la conductora se quitó uno de sus shorts para presumir que ya le quedaban grandes y se puso otro que le quedaba igual y aprovechó para asegurar que todo es a base de esfuerzo y ejercicio, y terminar por todas con las dudas de si fue una operación. Con la ayuda de otra persona, se logró vestir, pero en un momento dado por poco se le cae el short de tan grande que estaba, pero al menos ya no quedó a dudas que luce en uno de sus mejores momentos tras vivir un proceso de separación. para ver el video haz click aquí.

Adamari López: ORGULLOSAS De inmediato la gente comenzó a opinar sobre la transmisión de Adamari López: “Excelente mi corazón, me encanta que te ames y protejas tu salud, aunque en cualesquier size eras hermosa por dentro como por fuera, yo voy a ti mami, sigue parlante como lo haz hecho toda tu vida, eres una guerrera, orgullo latino, Puerto Rico te apoya, te queremos un montón, GIRL POWER”. Alguien más le pidió más humildad: “Se más productiva no crea que tener una figura lo es todo Adita, deja de mostrar tanto muy ostentosa, cuide su corazón cultive valores, vuelva la mirada a nuestro padre, usted lo necesita”.

"TÚ ERES UNA INSPIRACIÓN" La opiniones en apoyo a su figura continuaban: "Que super sigue adelante, yo bajé 38 kilos, todo mundo me decía que no podía, ahora estoy haciendo ejercicios con pesas para crear más masa muscular porque tengo mucha flacidez". Y luego agregó al sentirse identificada: "Pero ahí voy poco a poco, creo que todo tiene su tiempo y espacio para uno poder lograr lo que quiere. Tu eres una inspiración para muchas personas gracias por compartir tus logros".

Adamari López: “TE ADMIRO” Los halagos por su figura estaban a la orden del día: “Te admiro Adamari porque las batallas y los desafíos grandes cada golpe que recibimos de parte de la vida nos vuelve mejores guerreros y tú eres una guerrera, ánimo sigue adelante que mientras Dios nos de vida tenemos muchas oportunidades, como me digo todos los días (querer es poder). Alguien más le comentó a Adamari López sobre su ropa: “Así debe ser, dar todo por uno mismo, amor propio, felicitaciones, amiga vivo enamorada de tus calabazas, quiero unas cómo hago te he escrito muchas veces, pero no me contestas, mil gracias”.

ESFUERZO Las felicitaciones no faltaron y llenaron de gozo la página de la "chaparrita: "Que bella y hermosa Adamari. Un gran aplauso por tus logros, animas mucho, eres un testimonio real de que todo lo que se proponga la persona se logra con esfuerzo y dedicación. Felicidades y que continúe todo aquello que te haga Feliz". Y aunque dijo que regalaría la ropa, una persona le comentó: "Niña no se meta a tanto problemas y done esa ropa, para tanta gente que necesita, ¿Te has puesto ha pensar a la cantidad de mujeres que bendecirías con tanta ropa?, no estoy a favor de acumular tanto".

"ERES BELA, BELLA, BELLA" Muchas mujeres más se identificaron con ella y le dijeron: "Eres eternamente bella, bella, como dice la canción, tu sonrisa no tiene talla y esa es la que te hace brillar, resplandecer y además nos contagias con tu personalidad que genera luz! Bendiciones". "Esta foto de familia es bella y llena de amor, como dices unas palabras en tu video 'Hay Madre Mia' también esas palabras úsalas para hablar con mamita María, pidiéndole que aún estás a tiempo de salvar tu matrimonio, no sé que pasaría lo que sí se es que en todos sus videos se veía una familia feliz y llena de amor", dijo otra seguidora.

"DA UN POCO A QUIEN NO TIENE" La gente se desbordó en comentario halagadores: "Pero soy tu fiel seguidora en todos tus videos te veo, no sé leer por eso a veces no te comento nada, pero por medio del teléfono a veces si no me entiendes es por medio de la máquina el teléfono que te escribo, a veces, gracias bendiciones, feliz día, Chao, chao amiguita". Otra persona comentó: "La vida es una y tu lo sabes, disfruta y no es necesario tener tanto, da a un poco a quien no tiene, lo estás mirando mientras más tienes más trabajo y organización. Eres linda por tu corazón y personalidad, Dios te cuide y proteja siempre".