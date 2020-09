Ocurre lo inesperado en Un Nuevo Día

Adamari López rompe en llanto en pleno programa en vivo en medio de ola de despidos

Además, la boricua le dedicó un emotivo mensaje a su pareja, Toni Costa

Ocurre lo inesperado. En medio de la ola de despidos que ha habido en Un Nuevo Día, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López rompe en llanto en pleno programa en vivo.

En un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de Un Nuevo Día, y que hasta el momento tiene más de 6 mil vistas, se puede ver el momento en que Adamari López no aguanta más y rompe en llanto.

También, le dedicó un emotivo mensaje a su pareja, el coreógrafo español Toni Costa.

Cabe destacar que la actriz y conductora puertorriqueña, junto a sus compañeras La Chiquibaby y Celinés Toribio, hablaron de sus respectivos padres con motivo de la serie Todo por mi hija, transmitida por Telemundo.

La primera en tomar la palabra fue La Chiquibaby, quien compartió que su padre ya no vive, pero le enseñó grandes cosas: “Por ejemplo, me enseñó a siempre ser una persona trabajadora, disciplinada, y me dice: ‘no necesariamente, hija, tienes que ser la mejor, pero si la mejor que tú puedas'”.

En ese momento, La Chiquibaby no pudo más y comenzó a llorar, contagiando a sus compañeras, Adamari López y Celinés Toribio.

“Pero es que mi papá era una persona tan carismática, tan llena de vida, él era doctor, yo me acuerdo que cuando le dije que quería ser comunicadora nunca me puso trabas porque él hubiera dicho: ‘quiero que seas abogada, quiero que seas doctora’, y él me dijo: ‘mira, hija, tú haz lo que tú quieras y te apasione en la vida, pero trata de ser la mejor y lo mejor que tú puedas hacer'”, compartió La Chiquibaby.

