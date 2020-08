Adamari López causa revuelo en redes sociales

La actriz y conductora puertorriqueña posa como nunca en traje de baño negro donde resalta sus atributos

“La hemos estado pasando súper bien”, confesó la boricua

En plenas vacaciones atípicas por la pandemia del coronavirus, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López causa revuelo al posar como nunca en traje de baño negro donde resalta sus atributos.

En esta ocasión, la simpática boricua eligió su página oficial de Facebook para compartir con sus seguidores estos momentos de relajación junto a su familia en Sarasota, Florida.

“Hola, hola, mi gente linda, aquí estoy en un día de playa, nos vinimos a pasar unos diitas de vacaciones en Sarasota, aquí en la Florida, y vinimos a disfrutar con Alaïa (su pequeña hija) y con algunos amigos”, expresó Adamari López, además de confesar que aprovechó este tiempo para seguir entrenando.

“La hemos estado pasando súper bien, y sobre todo, Alaïa está disfrutando mucho pasando un rato maravilloso con nuestras amistades”. En ese momento, Adamari López, quien luce sus atributos en traje de baño negro, señala el lugar donde se encuentra su hija jugando.

“El mar está riquísimo, la arena está súper linda y todo esto lo estamos haciendo también porque ella comienza el año escolar ahora en agosto y hay mucha gente que está pensando no llevar a sus hijos a la escuela, pero yo soy una de las que sí va a reintegrar a Alaïa al curso escolar porque su escuela va a abrir”, aseguró la actriz y conductora puertorriqueña, quien es una de las conductoras del programa Un Nuevo Día.

La boricua consentida de los hispanos compartió que quiso hacer una transición de la escuela en la que estaba su hija a donde estará ahora: “Así que bueno, por lo menos para que se divierta, para que piense que pasó unas vacaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados porque el coronavirus nos tiene muy impactados, pero pues disfrutando también cada momento”.

Adamari López aseguró que, al estar dentro de la playa, no están usando sus máscaras (para protegerse del coronavirus), pero si están tomando todas las precauciones necesarias y no están teniendo contacto con nadie que no conozcan.

En ese momento, la pequeña Alaïa se acerca a su madre, quien le pregunta si esas son sus mejores vacaciones, a lo que la niña respondió de manera afirmativa y le da un tierno beso.

Por último, Adamari López, quien posa como nunca en traje de baño negro, se dirigió a sus admiradores para decirles que espera que esta pandemia no sea la excusa para no hacer cosas con la familia: “Cuidarse, pero también seguir dejando huellas y memorias en la gente con la que usted comparte”.

“Que cosa rica el agua”, expresó Adamari López antes de seguir conviviendo con su pequeña hija y sus amistades: “Todos nos hicimos pruebitas (de coronavirus) antes de venir y aquí estamos pasando un rato lindo y divertido compartiendo en familia”.

“Me encanta cada minuto que disfrutas con tu familia”, “Disfruten, Dios los guarde”, “Me da mucho gusto, se lo merecen, trabajan mucho”, “Cariños para ti y tu familia”, “Que lugar más lindo”, “Linda mami e hija”, expresaron algunos admiradores de la boricua.

