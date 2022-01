“Los espero mañana tempranito, mi gente linda. Hoy Día. Telemundo”, expresó, y para que no quedara alguna duda al respecto, en el video puso la siguiente leyenda: “¡Feliz porque regreso mañana a trabajar temprano!… Pero parece que a mi vecina no tanto” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

¿No teme recaer?

Aunque no se ve de quiénes está acompañada, tal vez Toni Costa sea uno de ellos, Adamari López subió otra imagen en la que está disfrutando de unas exquisitas bebidas, por lo que muchos se preguntan si no es muy pronto para ‘exponerse’ tomando en cuenta que hasta al hospital fue a dar tras contagiarse de Covid-19.

Recientemente, la chaparrita dio a conocer el motivo de su hospitalización: “Hace como tres años tuve influenza. No lo sabía, pensé que se trataba de un catarro igual que cualquier otro, y de repente las cosas se me complicaron muchísimo. El médico, viendo que tenía síntomas como falta de aire y tomando medidas de extrema precaución y para que no me pasara lo mismo, decidieron internarme”.