Luego de estar enferma de la gripa y confundir los síntomas con coronavirus, le llegaron los resultados a la boricua

Adamari López estuvo en espera de sus resultados por coronavirus

A través de un video, la conductora de Un Nuevo Día comunicó lo que todos sospechaban

Luego de que hace unas semanas, Adamari López pasara unos días angustiantes primero por estar enferma de la gripa, con todo y que hace unos años le dio influenza y estuvo a punto de morir, luego la chaparrita conductora de Un Nuevo Día se vio obligada a estar en aislamiento por posible contagio de coronavirus por lo que tuvo que hacerse la prueba y este díacomunicó sus resultados.

A través de un video grabado desde su casa y donde aparece por un momento breve su hija Alaïa dándole un beso, Adamari López comunicó lo que todos sospechaban: “Hola mi gente linda, aquí estoy mandándoles besos y agradeciendo siempre su cariño y su apoyo, quería hacerles saber que hace una semana me hice la prueba y finalmente llegaron los resultados, afortunadamente salieron negativos, no tengo coronavirus, me voy a estar incorporando la próxima semana a Un Nuevo Día”, fue lo que dijo la boricua.

Sin embargo, aunque no tenga coronavirus, resulta alarmante que en una parte del video se haya acercado su hija Alaïa a darle un beso en la boca, siendo esta una de las recomendaciones de no hacer en tiempos de cuarentena.

“Finalmente me llegaron los resultados de la prueba que me realicé para saber si tenía el #coronavirus y como esperaba salieron NEGATIVAS!!! Sigamos tomando las medidas de precaución recomendada por las autoridades. La próxima semana me reincorporo a mis labores en @unnuevodia para seguir informándonos con lo último de este virus y con todas las noticias y expertos en este y otros temas. Gracias por estar al pendiente de mi salud y por su cariño. Los quiero mucho!”, fue el texto que acompañó el video de Adamari López y lo puedes ver a continuación:

Rápidamente los mensajes para Adamari López aparecieron: “Gracias a Dios es negativo”, “Bendito sea Dios”, “Amen te dije que no tenias nada en el nombre De Dios”, “Qué bueno que no pasó a mayores”.

Pero una persona la cuestionó sobre cómo pudo hacerse la prueba del coronavirus: “Como fue que pudisteis hacer para que te hicieran el test. Tengo una persona que conozco enferma con tos y catarro y no se lo han querido hacer”.

Y es que la constante de muchas personas alrededor del mundo es que en efecto las autoridades de salud y hospitales públicos están batallando para dejar que ciertas personas se realicen la prueba que determina si tienen coronavirus o no.

Sin embargo, Adamari López con sus antecedentes de cáncer de mama, de influenza y de otras enfermedades que ha padecido deberá estar en constante revisión médica para que no le afecte en su salud todos los cambios y los posibles contactos que tendrá simplemente con sus compañeros de Un Nuevo Día.