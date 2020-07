Una fotografía confirma toda la verdad respecto a Adamari López

Se resuelve el misterio sobre la salida de la boricua en Un Nuevo Día

“Espero de verdad que no la vayan a sacar”, expresaron usuarios

Por fin se despejan las dudas y se resuelve el misterio sobre la salida de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López en Un Nuevo Día y una fotografía lo confirmaría todo.

Después de los constantes señalamientos de los usuarios en la cuenta oficial de Instagram del programa sobre la ausencia de la boricua, que hasta sus compañeras, La Chiquibaby y Rashel Díaz, tuvieron que aclarar, una imagen de Adamari López corta de tajo los rumores sobre su supuesta salida de Un Nuevo Día.

A punto de llegar a los 15 mil likes, entre ellos de Toni Costa, pareja de Adamari López, y la propia actriz y conductora puertorriqueña, esta publicación dice lo siguiente: “¡Distante pero no ausente! Nuestra @adamarilopez nos acompaña esta semana desde su casita? ¿Nos acompañas también desde la tuya? #UnNuevoDía”.

Cuando se pensaría que esta fotografía de la boricua calmaría los ánimos de sus admiradores, así como de los seguidores del programa matutino, el cual ha estado de boca de todos desde el despido de Héctor Sandarti, no ocurrió de esa manera.

“Pues la queremos en el estudio, no en su casa, los boricuas somos más y Adamari es la mejor conductora, ella se ha ganado que la querramos como la queremos”, “Haces falta en el estudio, el programa está monótono sin ti”, “Espero de verdad que no la vayan a sacar”, “Ada, Un Nuevo Día no es lo mismo sin ti. Te queremos desde Nueva York. Vuelve a los estudios. Estás bella!!! Dios te bendiga”, “Es la luz de ese programa”.

Muchos usuarios se alegraron por ver de nuevo a la actriz y conductora puertorriqueña en Un Nuevo Día, aunque fuera desde su casa y no en el estudio, pero varios internautas no dejaron de mostrar su preocupación: “Buenos días, Adamari, que gusto verte”, “Que bueno que no la han sacado del programa”, “Ya estábamos preocupados!!! Porque la alegría de ese programa eres tú”, “Ya queremos que vuelva, no es igual sin Adamari López, que la traigan ya”, “No nos quiten a Adita, por favor, yo la quiero, la respeto”.

Por su parte, una internauta se expresó de la siguiente manera: “El estudio no es lo mismo sin Adamari, ella tiene una chispa única que alegra el programa, sin ella el programa es monótono, no tiene chispa, no es para nada alegre y menos tiene sentido del humor. La verdad es que Un Nuevo Día se pone cada día más aburrido”.

A pesar de que el misterio de la salida de la boricua del programa parece haber quedado resuelto, aún quedan preguntas por resolver: “¿Por qué Ada desde la semana pasada está transmitiendo? ¿Alguien sabe o dijeron en el programa por qué?”.