Adamari López recibe tremendo ‘regaño’ por parte de ¿Laura Bozzo?

“Ustedes que creen que todas las reuniones, toda la diversión es el alcohol en esto lo convierte. Es una persona que no tiene neuronas ni siquiera para responder, es un desecho humano, con todo respeto”. Dice el audio de Laura Bozzo mientras vemos a las latinas tomando una copa de vino.

“Wow tremenda combinación de dos bellas damas”, “Yo no bebo, así que mis neuronas están bien”, “Eres la mejor mujer, la mejor madre, eres un ejemplo de humildad…. eres para mí un ejemplo de Mujer soy tu gran fan, saludos desde Cuba y muchas bendiciones para ti y para tu familia”.

Entre los comentarios más destacados de la publicación de Adamari junto Paula, hubo algunos que no conocían a la Youtuber y le preguntaron si era su hija: “¿Quién es esa chica que sale a cada rato en sus videos, es su hija?”, “Jaja no tengo neuronas porque en cada reunión bebo alcohol.”

De acuerdo con Infobae, Laura comentó: “Gracias a Dios estoy con nuevos proyectos, nuevos contratos muchos secretos de los contratos por ahí, luego lo de la serie y pues gracias a Dios mis padres me dejaron una situación económica, porque yo fui como una especie de princesa de chiquita, y he estado viviendo de los alquileres y de la herencia de mis padres”, expresó.

Y hablando de Laura Bozzo , de quien mucho se ha estado escuchando mucho últimamente desde que regresó al mundo de la farándula, la peruana, naturalizada mexicana, tuvo problemas con las autoridades. Bozzo se encontró desaparecida un tiempo debido a que no había saldado su deuda por evasión fiscal.

Adamari López regaño Laura: Estos son los nuevos proyectos de Bozzo

Laura agregó en dichas declaraciones que no le importa lo material, incluso dice que su forma favorita de trabajar es ayudar a la gente y que quiere volver a tener una cercanía con la gente como en el programa ‘Laura en América’, comentó que Laura ‘Sin Censura’ ya no existirá…

“Para mí el dinero de verdad (hace caras de que no le importa), a mí denme televisión, denme programas, déjenme ayudar a la gente porque eso es lo que yo amo hacer”, confesó para después agregar cuál es el formato que regresará a las pantallas en un breve tiempo: “No, no, Laura Sin Censura no va a regresar, ese programa terminó. Va a regresar Laura En América u otros proyectos que están por hacerse”, comentó.