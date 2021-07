La cuenta de ‘Hoy Día’ subió una fotografía del cambio de Adamari López

Los usuarios se quejaron de siempre el mismo contenido

“¿Hasta los domingos?” Adamari López ha sido una de las figuras del espectáculo más controversiales de este año. Todo comenzó cuando inició un proceso para bajar de peso, que mes con mes ha mostrado los resultados, además de su separación con Tony Costa que ha producido un cambio de 360 grados en cuestión de que en cada momento sale una nueva noticia de ella, donde la involucran con alguien más. Pero parece que la actriz no es la única cansada por esta situación pues los usuarios de dicho programa se han quejado en una de las publicaciones, mencionando que ‘ni porque es domingo’ dejan en paz la imagen de Adamari y que en otras ocasiones podrían hablar de ella o de los cambios que ha llevado en su vida diaria, por lo que piden que pongan un contenido diferente. Adamari López recibe críticas: La controversial imagen La cuenta de ‘Hoy Día’ decidió postear una imagen donde se observa el notorio cambio físico de Adamari López. En el primer recuadro sale usando un conjunto amarillo de deporte y en la segunda un par de leggins con un body de encaje, dejando ver su espectacular figura; con la descripción de: “Desde que Adamari López comenzó su transformación y se comprometió con su entrenamiento ha adoptado un estilo colorido y muy funcional”. El problema no fue la imagen o la descripción, sino que los usuarios se mostraron molestos ante el contenido que subía la página ya que consideran que todo el tiempo es el mismo tema, que a los editores del programa ya se les acabó la información para compartir y que ellos prefieren saber de otras personas que de Adamari; pero ahí no acabó el problema, puesto que los usuarios sólo pedían una cosa a la presentadora y es que fuera honesta. Archivado como: Adamari López recibe críticas

Adamari López recibe críticas: Le piden que hable de las operaciones a las que se sometió Pues al parecer son varios los usuarios quienes opinan que la nueva imagen de Adamari se debe a una operación y no a los ejercicios y dietas que tanto comenta la ex actriz y presentadora, por lo que le piden que mejor hable con la verdad y que mencione las operaciones que tuvo que realizarse para llegar a su peso ideal. “Que hable de sus operaciones”, fue la respuesta en la caja de comentarios de dicha imagen, expresando su molestia ante la idea de que la actriz no había sido del todo sincera con la comunidad de seguidores que están al pendientes de ella, ya que ellos no creen que el ejercicio haya dado resultado por si solo y consideran que también se dio una ‘ayudadita’. Archivado como: Adamari López recibe críticas

Adamari López recibe críticas: “Siempre lo mismo” Pues su aspecto físico no sólo fue nivel de debate en la imagen, sino también que fueron varios los usuarios que le pidieron a la página de ‘Hoy Día’ que cambie el contenido que suben a la plataforma, ya que en Instagram parece ser que su única fuente de información es la presentadora y no hay otras personas que interesante, o así lo han señalado los usuarios. “Todos los días lo mismo”, comentó un internauta, que a los pocos minutos se encontraba entre los comentarios destacados debido a que varios usuarios piensan igual, de que el programa ahora se basa en Adamari o lo que sucede con ella y han dejado atrás a los demás personajes de su matutino, lo que ya no les agrada. Archivado como: Adamari López recibe críticas

Adamari López recibe críticas: Piden sinceridad Algunos seguidores de la cuenta, fueron quienes le pidieron a la actriz que hable de la realidad de su proceso para bajar de peso, ya que ellos no creen que en realidad sea por dietas e incluso han mencionado que no es la primera vez en ella intentaba bajar de peso con ejercicio y una alimentación balanceada, por lo que creen extraño que está vez si le haya funcionado. “Pero que sea sincera!! Quieren meterle por los ojos que fue dieta y ejerció. Lleva años y no rebajaba una libra”, mencionó una seguidora en la página de ‘Hoy Día’, quien fue respaldada por otras personas, las que comentaron que: “Si es verdad cuando uno rebaja todo le guinda en especial el área de los molleros y a esta la operaron todos esos pellejos para venir a decir que rebajo a fuerza de dieta y ejercicio y lo rápido que rebajo yo llevo ya un mes y todavía me falta muchas libritas que perder”. Archivado como: Adamari López recibe críticas

Adamari López recibe críticas: Están cansados de Adamari Otros usuarios fueron constantes al decir que estaban bastante molestos de que en es página sólo se centraran en el nuevo aspecto de Adamari, en su situación matrimonial o incluso si su hija hacía algo novedoso o no, por lo que ya no les gustaba el contenido que suben y que llegan a “hartar” porque todos los días sacan el mismo tema. “Pero ya esta bueno, no tienen otra vaina que no sea Adamari y la hija o Tony, ya hartan”, comentó la internauta, en uno de los comentarios con más ‘me gusta’ ya que no era la única que se quejó sobre la presentadora o las personas que manejan la cuenta, ya que ellos dicen que todos los días es lo mismo. Archivado como: Adamari López recibe críticas

“Ya no más sobre Adamari” Y los comentarios no pararon, ya que en las horas que lleva la imagen posteada se han sumado más quejas sobre el contenido que postean en fin de semana, por lo que varios han expresado que las historias sobre la boricua, ya que se sienten agotados ante el exceso de información que sueltan de ella y que todos los días es igual. “Que agotados nos sentimos con Adamari y sus historias nos saturan y hoy día no es solo ella, no más por favor así sea un par de días pero todos los días lo mismo.”, dijeron en la sección de comentarios, ya que se en la página de ‘Hoy Día’ tan sólo le dan la atención de López y parece que los demás conductores no existieran.

“Dejen algo para mañana” Inclusive algunos se mostraron sarcásticos ante la información que hay de Adamari, mencionando que era la dueña del canal y que por eso suelen mostrar más novedades de ella que de otros artistas que se presentan o de los conductores que están en el programa, pero que deberían dejar algo para los días siguientes, que están al aire y pueden subir más información de ellos. “Hoy es domingo, dejen algo para mañana Lunes, mañana pongan millll fotos de la dueña del canal, pero hoy dejen refrescar la vista”, comentó un seguidor, burlándose de la situación que se salió de control debido a las quejas que hay de los demás usuarios, quienes se muestran molestos por el contenido de la página del programa matutino.

¿No hay más noticias? Tanta es la incomodidad de los usuarios, que han mencionado que ya no hay más noticias que mostrar al público de ‘Hoy Día’ y que por eso se centran más en la vida privada de sus conductores, además de que existen otras personas para publicar contenido o que deberían informarse más, ya que ‘aburren’. “Ya paren , ya aburren todos los días lo mismo no hay más noticias o personas para publicar”, comentó la seguidora, después de la horda de comentarios que le llovió al matutino a través de Instagram, donde varios seguidores mencionaron que el programa hace notar la preferencia que tiene por Adamari, aunque estén en fin de semana.

“Los grandes logros traen envidias” Pero no todo fue negativo, ya que habían varias seguidoras que se mostraban contentas por el cambio de imagen que había tenido la puertorriqueña y que la hacia verse muchísimo mejor, pero no sólo por su físico, sino también por su estado de ánimo que se nota en cada transmisión; es por ello, que creen que las personas han llegado a envidiarla. “Que alegría ver una mujer que usa su energía para transformarse y cambiar para mejor, usando todo lo que puede y quiere para estar bien por dentro y por fuera, lastima que los grandes logros traen a grandes envidias.”, comentó la usuaria, mostrándose feliz por los cambios de Adamari, pero también señalando que por esa situación es que varios la han llegado a envidiar.

Los usuarios afirman que si está operada Pero los comentarios que más sorprendieron en la publicación, se trataban de los que realmente aseguraban que la actriz se había sometida a una cirugía llamada “balón gástrico” la que ayuda al organismo a procesar los alimentos y que sea más fácil poder bajar de peso, además con ayuda de la dieta y el ejercicio, podía ser más rápido el cambio. “No es cuestión de criticar, se filtró información de que se practico cirugía de balón gástrico y es probable que si, ella llevaba mucho tiempo tratando de bajar de peso por si sola y si esa fue la solución pues bien por ella y por su salud emocional y física.”, comentó después de asegurar que ellos sólo mencionaban la información que se había filtrado de la presentadora y que si eso a ella la hacía feliz, estaba más que bien.