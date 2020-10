Adamari López estuvo ‘desaparecida’ de Un Nuevo Día y ahora su cuerpo sufre las consecuencias

La conductora fue duramente criticada por un saco que le pusieron en el show matutino

La gente está cansada de que a Adamari López la vistan con ropa que no le beneficia y la hace ver más pasada de peso

Tras estar ausente unos días en el programa Un Nuevo Día, Adamari López reapareció pero su cuerpo sufrió las consecuencias de las malas decisiones del personal de vestuario.

¿O será ella la que se viste como quiere para el programa? Y es que Adamari López siempre está en el ojo del huracán por su cuerpo y la gente no le perdona los kilos de más que tiene.

Pese a haber padecido cáncer de mama y tener una recuperación lenta y a base de tratamiento que la hinchaba, años después, Adamari López no ha podido establecerse en un peso que la gente considera como ‘ideal’.

Por lo anterior, no pierden la oportunidad de señalarle sus imperfecciones corporales, sobretodo con los atuendos que le ponen en Un Nuevo Día que la mayoría de las veces la hacen parecer ‘ridícula’.

A raíz de los despidos en Telemundo, mucho se ha especulado sobre el destino de Adamari López y su presencia en Un Nuevo Día… ¿será que es la próxima en salir del programa y tener otra ocupación dentro de la empresa?

La gente sospecha eso ante las inesperadas ‘desapariciones’ de la boricua en el show, sin embargo, ahora lo que ocupa es el cuerpo de la presentadora que fue ‘tapado’ con un saco overzise que no le benefició en nada.

Y es que aunque la moda de la ropa holgada y los sacos estrechos no siempre beneficia a quienes tienen kilos de más, como le sucede a Adamari López, pues en diversas ocasiones los hace ver más ‘pasados de peso’.

En esta ocasión, Adamari López portó un saco overzise azul, que le sirvió como vestido al taparle su figura, pero sin duda haciéndole el cuerpo de botarga, algo que no perdonaron los televidentes quienes le comentaron:

“Esos sacos ochenteros te quedan fatal que alguien te avise urgente”, “Ella es demasiado hermosa y tierna pero si la visten muy feo”, “Adamari eres una mujer muy hermosa pero con todo respeto te digo te urge cambiar de asesora de imagen por que la que tienes no te ayuda en nada”, “Ese outfit parece una pieza prestada”, “Pitufina Azul siempre con las patas cruzadas que parece que anda escurriendo”, “En realidad está deforme o es que el vestido la hace ver así”, “Ella no reacciona, esa ropa no te queda bien”, “La visten muy floja de todos lados”, ¿y tú opinas que ese atuendo no le va?