Como si se tratara de un retroceso, Adamari López estuvo de viaje junto a su ex Toni Costa y a su hija Alaïa muy alegre pero las imágenes de la boricua dejan ver que su cuerpo tonificado y más delgado ¿era una farsa? Pues ahora volvió a ‘Hoy Día’ pero confirma sospechas ¿volvió a subir de peso?

Ataviada con un potente jumpsuit blanco, pegado a su cuerpo, sin la manga de un lado y una especie de capa en el otro, Adamari López volvió a ‘Hoy Dia’ luciendo perfecta, casi como si fuera a casarse por un civil, con un look digno de una novia ¿será que hubo reconciliación con Toni Costa?

En su viaje ‘misterioso’ con Toni Costa y Alaïa, aunque está separada o aparentemente todo apunta a que sí, Adamari López se subió a un barco para gozar sus vacaciones y mientras ella se tomaba fotos que nunca compartió, su ex, el bailarín español grababa videos donde se apreciaba la boricua.

Aunque se dijo en diversas ocasiones que la boricua utilizaba fajas para aplanarle el vientre, es evidente que por lo menos en ese jumpsuit no lo hizo pues en su abdomen no se detecta ningún ‘truco’ para hacerla ver más delgada, aunque su brazo derecho sí se ve distinto al que mostró cuando se puso el vestido anaranjado.

La fotografía del regreso de Adamari López a ‘Hoy Día’, dejó ver que aparentemente la boricua se cuidó lo suficiente en sus vacaciones como para no ganar más libras de las que ya había perdido, pues el jumpsuit blanco le estilizaba la figura y su cuerpo presumía una delgadez notable ¿o fue un truco?

Los comentarios sobre el cuerpo de Adamari López ¿la descubrieron?

En la fotografía con el jumpsuit blanco, los comentarios de la gente seguidora de Adamari López se hicieron presentes: “Guapísima y flaca Adamaris se propuso y lo consiguió. Todo pa’lante mujer”, “A mi que nadie me diga , pero ella se hizo su tipo”, “Bellísima ese traje te queda espectacularmente bellísimo”, “Otra vez???? Por qué no fotos de los demás conductores???? Por qué siempre ella?”.

Y más personas con comentarios distintos se manifestaron: “Cada mañana parece que el Enemigo se levanta para Vestirla”, “Parece otra que bella se ve”, “En las fotos del yate se ve gruesa igual, y en las fotos de hoy dia la sacan flaca con brazos gordos adelgacenle los brazos también”, “Le hizo bien estar con el marido”, “El globo no funcionó”, “Quizá se pudo haber hecho algo pero no todo, ya tiene rato haciendo ejercicio , se nota su cara su cuello, sus hombros trabajados , no sean viborillas en serio”.