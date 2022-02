“Felicidades, la verdad se lo merece, ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien”, comentó Adamari, y en ese momento fue cuando soltó la chispa: “”¡Ay, qué pena que no fue en mi año!”, dijo López quién comenzó a reír junto a sus compañeros, informó el portal People en Español.

Adamari López reacción Luis Fonsi. La puertorriqueña está de vuelta en el programa matutino Hoy Día (Telemundo), y la verdad es que sus seguidores ya la estaban extrañando bastante, pues se caracteriza por tener un gran carisma y sentido del humor, y en esta ocasión, Ada no dejó pasar desapercibido el momento para hablar de su ex, el cantante Luis Fonsi.

“Menos mal Adamari, no se espera nada de una persona que te dio la espalda cuando mas lo necesitabas. Tú tienes más que eso. Tienes un corazón noble y eso es lo que vale y económicamente no necesitas. Bendiciones Ada. Te admiro mucho”, “ @adamarilopez podrías tener parte de la música como bienes gananciales. ¡Que se asesore con un abogado!”, escribieron algunos de sus seguidores.

“Me dijo que ya no me deseaba como mujer”

Como lo mencionamos anteriormente, la puertorriqueña vivió duros momentos cuando sucedió la separación con Luis Fonsi, éste pidiéndole el divorcio y ella viviendo con la noticia de su enfermedad. Según el portal ‘Infobae’, Adamari en entrevista con Telemundo, reveló lo que Fonsi llegó a comentarle, cuando su relación estaba en descenso.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, expresó Adamari.