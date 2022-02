“Cirugía y ejercicios”, “No se pero si se hizo alguna cirugía no se debe poner anuncios engañosos”, “¿Porque no promocionas mejor la manga gástrica?”, “¿Como adelgazo tan rápido?🙄”, “Quítenlo, ya voten por que lo quiten”, “Pero las 30 libras se bajaron con cirugía ¿Qué tienen que ver WW en esto?”, “Ya se le ve cómo de 60 años no se normal su estado de salud”, “Ojala fueras sincera y te dejaras de tantas payasadas, dejar de engañar a la gente. ¿Cuál es el pecado de una cirugía?, ya perdiste el piso.”.

Adamari recorre Punta Cana: Adamari sufrió depresión tras ruptura de Luis Fonsi

La guapísima boricua, reveló mediante una entrevista hace un tiempo, que su ruptura con Luis Fonsi le costó meses de terapia, en donde ella trabajó nuevamente en sentirse plena y segura de sí misma. Al mismo tiempo, estaba lidiando con el cáncer de mama, y Fonsi le pidió el divorcio.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, expresó Adamari.