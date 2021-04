La boricua dejó a un lado los conjuntos que la hacían ver más grande de edad y era una de las cosas que le pedían sus seguidores, pues criticaban que no le hacían justicia ‘los disfraces’ que usaba en la anterior etapa del programa; en otra ocasión un sexy vestido azul rey amarrado por la cintura dejó mostrar el piernón de Adamari López.

“Cada día está más bellaaaaaa , me encantan sus outfit y si vibra”, “Quién ha estado vistiéndola últimamente? Porque me gusta mucho”, “Me encanta cada día se ve mejor!”, “Wow que bien te ve, ese color te queda muy bonito, bendiciones”, “Que lindo vestido me encanta”, le escribieron sus fans. Archivado como: Adamari López colegial Toni Costa. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos