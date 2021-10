Después de saludar a sus seguidores como solo ella sabe hacerlo, Adamari López no se anduvo por las ramas y presentó a Thiago, quien es hijo de Génesis, una mujer que le ayudaba a cuidar a Alaïa cuando la niña era aún más pequeña y la boricua se encontraba trabajando. Su “nuevo amor” tiene apenas un mes y medio.

Con más de 30 mil vistas a la fecha, este video que publicó la actriz y conductora puertorriqueña está disponible en su canal oficial de YouTube con el contundente título “Tengo un nuevo amor y quiero que lo conozcan”, por lo que las reacciones de sus admiradores no tardaron en hacerse presentes al terminar de ver esta publicación.

De muy buen humor, Génesis se acercó a Adamari López y no pudo evitar sonrojarse ante los piropos de la chaparrita, quien aprovechó ese momento de ‘debilidad’ para preguntarle si le iba a dejar al pequeño Thiago, su “nuevo amor”. Génesis de inmediato reaccionó y le dio un beso a su hijo, aclarando que solo estaban de visita.

“Yo no tuve ningunos dolores, tuve un montón de tiempo en el hospital, pero fue porque se me fue saliendo el líquido amniótico”, confesó la actriz y conductora puertorriqueña sobre lo que le pasó cuando dio a luz a su hija Alaïa, para bromear nuevamente con la posibilidad de que Thiago se quede a vivir con ella.

Con el objetivo de convencer a Génesis que tuviera otro bebé, Adamari López le dijo que creía que ella no podía tener más bebés, pues es “una viejita”. Ya en tono más serio, después de que ambas rieran por la ocurrencia de la ex de Toni Costa, Génesis le confesó que estuvo dos días más en el hospital por complicaciones derivadas de su embarazo.

“Tener un bebé es la cosa más hermosa que hay en la vida entera”: Adamari López

Antes de terminar con este video, Adamari López reveló que tener un bebé es la cosa más hermosa que hay en la vida entera “en el mundo mundial”, para luego preguntarle a Génesis por algunos detalles de la rutina del pequeño Thiago, como la hora en que se levanta para tomar leche: “A las cuatro de la mañana”, dijo.

Por último, la ex de Toni Costa se acercó a la cámara, tratando de que Génesis no la escuchara, para decirle a sus admiradores que iba a ver la manera de quedarse con el bebé, a quien considera su “nuevo amor”: “A ver si se lo puedo quitar, total, ella no sabe dónde vivo ni cómo localizarme”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).