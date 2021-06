A través de una página de fanáticos en Instagram, se compartió un video de una historia subida por la misma conductora de ‘Hoy Día’ en la que se puede ver recostada en una cama mientras una mujer le da ¿masaje reductivo? lo que de comprobarse, serviría como prueba de que no sólo ha bajado de peso como ella lo aseguró: únicamente con comida y ejercicio.

Adamari López ya no tuvo pudor con su cuerpo y presumió un ¿masaje reductivo? para bajar de peso y hacer que su figura luzca más delgado , por lo que entonces dejó entrever que sí se hace ‘arreglitos’ aparte de la dieta y el ejercicio que viene pregonando durante años para llegar a su ‘talla ideal’.

En el video se escucha cómo la ex de Toni Costa se relaja de una manera muy tranquila acostada mientras una chica le da masajes en su parte inferior, y aunque ella no menciona que se trata de un masaje reductivo, la descripción del video en la página de Instagram de sus fans, donde subieron el video, sí lo asegura.

La boricua conductora de ‘Hoy Día’, lleva unas semanas llenas de especulaciones gracias a que se separó de Toni Costa y a la par de la ruptura tiene que lidiar con los rumores de que no ha logrado bajar de peso y que su cuerpo luzca delgado de forma ‘natural’ sino de ayuda del ‘bisturí’.

“Hola hola, mi gente linda, pues aquí con mi Julie que me está entrenando, por allá por atrás, podría sonar aquí en Golden Girls como que te están dando un masaje de relajación”, es lo que se escucha decir a Adamari López quien con la cara brillosa y hasta dorada, con un aparente filtro, se graba mientras una chica con mascarilla le da un ¿masaje reductivo?

“Un bypass gástrico se hizo la Adamari y dice ella que solo es dieta y ejercicio eso es mucha mentira”, “Que rico debe de ser ese masaje y también es muy bueno para la salud”, “Qué bien se ve, muy elegante”, “Asi mismo mi Ada. Yo en tu lugar haría exactamente lo mismo. Sigue poniéndote mas bella de lo que ya eres. Adelante, no depresión, no mas lágrimas, eres muy joven”.

Es la propia Adamari quien se encarga de compartir en sus redes sociales todas sus rutinas de ejercicio y los cambios alimenticios que ella sigue para lograr su peso ideal, y cada día se notan los cambios físicos que la boricua ha tenido con su esfuerzo y disciplina. Pero, según Chisme No Like, todo eso es una ‘pantalla’ y hay algo escondido detrás. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ CON SU MASAJE

¿Inspirada por Oprah pero no sólo con ejercicio y alimentación Adamari López cambió su cuerpo?

“Yo, por ejemplo, trato de comer menos puntos por la mañana para poder almorzar bien lo que me gusta, e incluir algo que a lo mejor tenga muchos puntos sin tener remordimiento, y ya por la noche me quedo con pocos puntos, porque la noche no es algo que yo apetezca tanto”, dijo en marzo de 2020 en esa entrevista con Mezcalent.

Sobre su nombramiento como embajadora de WW narró: “Afortunada de comenzar este año inspirada por Oprah, un gran ser humano, una hermosa mujer y modelo a seguir enfocada en vivir una vida más saludable, bajar de peso y disfrutar cada día a plenitud”.