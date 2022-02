Adamari presume su figura, y no le sale como esperaba

“Deja de engañar a tu público”, le dicen los seguidores

Así fue la tormentosa relación que vivió junto a Luis Fonsi

Adamari López presume cuerpazo: La puertorriqueña, Adamari López, vuelve a ser víctima de las críticas de sus seguidores, pues hace algunas horas la conductora publicó una nueva fotografía en su cuenta de Instagram, en donde luce cuerpazo con unos increíbles leggins y un top pronunciado, presumiendo su delgada figura.

Adamari promociona la marca WW (Weight Watchers), que es una compañía global con sede en EE.UU la cual ofrece servicios de pérdida de peso, mantenimiento de peso y acondicionamiento físico. La actriz se encarga de dar la publicidad, pero pareciera ser que cada vez que lo hace, las críticas cada vez se hacen mas notorias.

Adamari en leggins, presume su figura y le llueven críticas

La conductora de Hoy Día lo volvió a hacer, y presumió su nueva figura tras la nueva publicación que hizo en Instagram, en donde se le ve en ropa deportiva en el programa Hoy Día, Ada escribió: “Combinar mi trabajo en Hoy Día con mi pasión por un estilo de vida saludable, se ha convertido en uno de los retos que más disfruto día a día! Es una bendición poder llegar diariamente a sus hogares y tener la oportunidad de mostrarles ejercicios y actividades saludables que nos pueden ayudar a mantenernos en el peso ideal!”, expresó la actriz en Instagram.

Pese a que la conductora siempre trata de lucir increíble, Adamari recibe criticas constantes, ya que aseguran que no es sincera con sus seguidores. “Cirugía y ejercicios”, “No se pero si se hizo alguna cirugía no se debe poner anuncios engañosos”, “¿Porque no promocionas mejor la manga gástrica?”, “¿Como adelgazo tan rápido?🙄”, “Quítenlo, ya voten por que lo quiten”.