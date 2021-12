Y es que, a pesar de que durante su presentación se pudo notar la gran chispa y química que el bailarín y la conductora tenían, muchos fieles seguidores de la familia Costa López quedaron ‘decepcionados’ luego de ver que al final de su presentación Adamari y Toni no se dieron un beso como muchos lo esperaban.

Ante esto, fue el pasado 28 de febrero cuando el público ‘enloqueció’ luego de ver el tremendo baile que Adamari López y su ex pareja Toni Costa habían preparado junto a su pequeña Alaïa para el programa de Telemundo ‘Así se baila’, mismo que se transmite cada semana.

¡Vaya noticia tan inesperada! La conductora y actriz puertorriqueña, Adamari López, sorprendió a todos en redes sociales al postear una fotografía con un apuesto joven el cual confesó que es su nueva pareja y no, ¡no se trata de su ex Toni Costa! ¿Quién será este misterioso joven?

¡ADAMARI LÓPEZ SORPRENDE AL REVELAR A SU NUEVA PAREJA!

Tras todo este revuelo, muchos esperaban que Toni Costa y Adamari López retomarían su relación, sin embargo esto no fue así, y después de varios días de esta “magnífica noche”, Ada sorprendió a todos al revelar a su nueva pareja… pero de baile, y para sorpresa de muchos no se trataba de su ex.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también actriz reveló por fin el nombre de este misterioso y apuesto joven, presumiéndolo a través de sus historias de esta red social, en donde confesó que bailará con él en nada más y nada menos que en la final del concurso de baile.