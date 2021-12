¿El dolor reflejado en su rostro? Adamari López encara la noticia de la nueva novia de Toni Costa

A casi un año de su separación, la boricua manifiesta su postura al respecto

Después de ya disiparse definitivamente las esperanzas de una reconciliación, la boricua se entera de la nueva relación de su ex Las esperanzas de una reconciliación entre Adamari López y su ex Toni Costa se disiparon una vez que la nueva novia del bailarín ‘hizo acto de presencia’ en las redes sociales y aunque no se ha confirmado por ninguno de los dos la relación, ya se filtró una foto de ambos en una cena muy acaramelados. Mientras hace unos días, salió la imagen de Toni Costa con su novia Evelyn Beltrán, a quien aparentemente conoció en una clase de zumba, cenando y tomados de la mano, evidencia presentada por ‘Chisme en Vivo’, ahora este mismo medio de comunicación trae la primera reacción de Adamari López a la nueva relación de su ex. Adamari López fue agarrada ‘desprevenida’ a la pregunta sobre la novia de Toni Costa El pasado fin de semana, Adamari López fue juez de Miss Universo y regia e imponente no se dejó amedrentar por la belleza de las concursantes y vistió un atuendo pegado de noche con pedrería y transparencias para demostrar que su cuerpo está en su mejor punto a sus 50 años de edad y cada vez más delgada y tonificada. Sin embargo, no todo fue ‘amable’ para la boricua pues fue duramente criticada por supuestamente ‘hacerle el feo’ a la concursante de Paraguay que quedó en segundo lugar, mientras se coronaba Miss India como Miss Universo, además de que vivió el momento que nadie esperaba: un reportero la cuestionó sobre la nueva novia de Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Adamari López opina sobre la relación de Toni Costa con su nueva novia ¿Coincidencia o se dio cuenta antes? Al mismo tiempo que Toni Costa aparecía en una foto filtrada junto a su supuesta novia, conocida como Evelyn Beltrán ‘La Bichota’, Adamari López subía videos ‘de indirectas’ para su ex, al menos así lo aparentaba la situación, pues en uno aseguraba que ‘se le había caído del pedestal’. Ahora, en plena ceremonia de Miss Universo, un reportero de Chisme en Vivo, la cuestionó primero sobre su participación en el certamen y ella muy amable accedió a platicar, pero jamás esperó que el hombre sin más ni más le tiraría la pedrada con la pregunta incómoda sobre su opinión de que Toni Costa ya tiene novia o al menos lo aparenta porque no hay nada confirmado oficialmente por el bailarín.

‘Buenísimo’, la dura y dolorosa contestación de Adamari López a la relación de su ex “Adamari, ¿qué significó para ti estar como jurado en Miss Universo?”, fue la pregunta que le hace el reportero a la boricua quien bajando del escenario contesta: “Súper emocionante, me gustó mucho, fue una experiencia muy linda y me encantó conocer a las chicas”, comentó muy animada, pero la cara le cambió con la siguiente pregunta incómoda. “¿Cómo ves que Toni ya anda con su pareja, ya se oficializó?”, lanzó sin más ni más el reportero y le borra la sonrisa a Adamari López quien sólo baja la mirada muy seria, voltea para seguir su camino y pronuncia ‘Buenísimo’, para después lanzar una mirada muy retadora al reportero…

¿Dolida por la nueva novia de Toni Costa? La gente comentó en el video de Chisme en Vivo de la entrevista a Adamari López sobre la novia de Toni Costa: “Pero yo me pregunto que Ada le ha hecho a Elisa y al muñequito de cuerda para que se enseñen tanto contra ella?”, “Y que mas querian que dijera? No vi mal su actitud”, “Contestó perfecto!!!! Ninguna mirada matadora!!! Recién me estoy dando cuenta, que ustedes son exagerados y les gusta ver la 5ta pata al gato”. Mucha gente se escandalizó por lo sucedido y defendió a la boricua: “Jajaja de verdad que ella se cree intocable es mi paisana pero ya no la soporto como que se infló y se le subieron los humos”, “Realmente la Lopez es muy mala…creo que Eliza y Ceriani solo la están desenmascarando…muy poco profesional la Lopez…en el concurso de Miss universo se le cayó públicamente la careta”, “Creo que Eliza es más chica que Adamari,y la doña se ve el triple de vieja y jodida, solo así puedo entender la rabia que le tienen las dos a Adamari”.

La novia de Toni Costa ‘disfruta’ de las especulaciones sobre su supuesta relación Aunque Adamari López nunca ha dado la razón específica del por qué decidió separarse definitivamente de su ex pareja, siempre se especuló que el bailarín le habría sido infiel y aunque en un principio se dijo que con supuestos hombres, ahora una foto de Toni Costa con su novia, hace pensar si el español ya tendría amorío con Evelyn Beltrán, desde antes de finiquitar su relación con la conductora de ‘Hoy Día’. A través de la página de YouTube de ‘Chisme no Like‘, programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, los periodistas mostraron varias evidencias de la novia de Toni Costa, de nombre Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, quien ya sin pudor admite que tiene una relación con el ex de Adamari López, entre ellas, la primera fotografía cenando juntos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA REACCIÓN DE ADAMARI LÓPEZ A LA PREGUNTA SOBRE LA NOVIA DE TONI COSTA.

Evelyn Beltrán, alias ‘La Bichota’, es la novia de Toni Costa La primera evidencia de la relación de Toni Costa con su novia, fue que Evelyn Beltrán hizo una transmisión en vivo por Instagram y rápidamente los comentarios se hicieron presentes cuestionándola sobre su noviazgo con el ex de Adamari López y ella ni dudó en responder: “¿Estás con Toni Costa”, cuestiona una persona en un comentario, pero como ella va manejando, su amiga lo lee y Evelyn Beltrán responde: “Cállate güey, eso no, él está en su casa”, contesta con una sonrisa que la delata en su relación con el ex de Adamari López, pero las dudas fueron resueltas después.

Novia de Toni Costa ¿vende cosas que no son de calidad? Antes de mostrar la fotografía de la famosa cena en que se agarran de la mano, por parte de ‘Chisme no Like’, se dijo que Evelyn Beltrán estaría con toda la intención de hacerse famosa y está vendiendo accesorios y bolsas ‘de dudosa procedencia’, pues aseguran que son de imitación de marcas muy famosas: “Si veniste a hacerte famosa ‘Welcome to the industry’, bienvenida mi amor, ahora te vamos a sacar los trapitos solos porque así es la farándula… ¿a qué se dedica ‘La Bichota’, qué es de su vida? Hemos encontrado cosas un poco fuertes que no las podríamos decir porque serían golpes bajos, pero aparentemente, vendería carteras, chinas, las vende como si fuera buenísimas y son chafas… estas carteras parecen que no son lo que uno creen que son…”, aseguró Javier Ceriani, quien precisó que muchas amigas de Evelyn Beltrán le contaron eso.

La primera foto oficial de Toni Costa con su novia Chisme no Like también retomó una imagen de una misteriosa cena de varias personas, donde sale Evelyn Beltrán ‘La Bichota’, junto a Toni Costa muy sonrientes y agarrados de la mano, lo que la confirma como su novia, sin embargo ¿sería cierto que su relación ya estaba desde que él era pareja de Adamari López? No se tiene certeza, pues aparentemente la chica conocería al ex de la boricua en una clase de zumba, supuestamente cuando ya estaban separados. La página de YouTube ‘Karol Tamiko’, fue la encargada de revelar la foto y en ella se pueden ver a 6 personas en un restaurante, todos con la playera negra de ‘Zumba’ de la clase de Toni Costa quien sale muy sonriente con un gorra y a su lado su novia Evelyn Beltrán, muy feliz agarrándole la mano.

¿La foto de Toni Costa con su novia la vio Adamari López y se ardió contestando? A raíz de que salió a la luz, la evidencia de que Toni Costa tiene novia y se llama Evelyn Beltrán alias ‘La Bichota’, resultó por demás evidente que esa imagen llegó a los ojos de Adamari López quien sin ningún filtro, dedicó un impactante video con palabras ‘descalabrando’ a su ex pareja, quien ‘se le cayó del pedestal’. “Hola mi gente linda ¿Les ha pasado?…”, escribió en la descripción de su video Adamari López haciendo un TikTok con un claro mensaje ¿para Toni Costa y su novia? Las palabras quedarían para él: “Cuando se cae la persona que tenías en un pedestal”, mientras ella actúa con una taza de café viendo caer por la ventana a alguien… Todo eso, a unos días de que hubieran cerrado su ciclo de amor bailando su emblemático tango en el reality show de Telemundo.

Adamari López sigue mandando indirectas ante lo que está viviendo ¿Una indirecta para su ex? Mientras que la conductora puertorriqueña Adamari López presume cuerpazo en el programa Así se baila, luciendo un entallado y minivestido, la supuesta nueva novia de su ex pareja, el bailarín español Toni Costa presume dedicatoria en redes sociales, ¿Qué está pasando en este nuevo 'triángulo amoroso'? Fue hace unos meses atrás cuando Adamari López mediante sus redes sociales anuncio de manera oficial que ella y su ya ex pareja Toni Costa habían finalizado su relación de casi 10 años, afirmando que el único propósito que tendrían de ahora en adelante era el cuidado de su hija de 6 años Alaia Costa, quien es para ellos "la luz de su vida".