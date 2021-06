La conductora de Hoy Día habla de su drástica pérdida de peso

Adamari asegura que llega a los 50 muy contenta

Adamari López habla de los dos momentos más difíciles que ha pasado en su vida Adamari López pérdida peso Hoy Día. Adamari López llegó a los 50 años muy cambiada. No sólo se le puede ver con una figura más estilizada, también dio por terminada una relación de 10 años con el padre de su hija Alaïa, el bailarín Toni Costa. Ambos cambios han sido tan radicales que han generado muchas sospechas. Cada semana aparecen nuevas versiones sobre los “verdaderos motivos” de la separación de la conductora y el bailarín, y también rumores apuntan a que la significativa pérdida de peso de Adamari López se debe a que se sometió a una cirugía bariátrica. Adamari López pérdida peso: Embajadora WW La presentadora de Hoy Día, Adamari López, se convirtió en embajadora del programa WW, de la famosa Oprah Winfrey. La boricua se encarga de compartir en sus redes sociales todas sus rutinas de ejercicio y los cambios alimenticios que sigue para lograr su peso ideal. El cambio de vida de Adamari López inició desde principios de 2020, cuando la conductora lanzó #ElRetoDeAda, en el cual la conductora empezó a compartir con sus seguidores sobre el proceso de su pérdida de peso gracias al programa WW, el cual antes era conocido como Weight Watchers.

Adamari López pérdida peso: Admite que ha sido un duro camino En entrevista con la agencia Mezcalent, la conductora de Hoy Día contó: “No es difícil, creo yo, porque puedes comer cosas que te gustan. Lo que puedes hacer es saber reconocer cuántos puntos quieres comerte y en qué hora del día, para poder distribuir lo que te vas a comer”. “Yo, por ejemplo, trato de comer menos puntos por la mañana para poder almorzar bien lo que me gusta, e incluir algo que a lo mejor tenga muchos puntos sin tener remordimiento, y ya por la noche me quedo con pocos puntos, porque la noche no es algo que yo apetezca tanto”, dijo en marzo de 2020 en esa entrevista con Mezcalent.

Adamari López pérdida peso: Su nombramiento como embajadora Sobre su nombramiento como embajadora de WW narró: “Afortunada de comenzar este año inspirada por Oprah, un gran ser humano, una hermosa mujer y modelo a seguir enfocada en vivir una vida más saludable, bajar de peso y disfrutar cada día a plenitud”. Sin embargo, en el programa de espectáculos Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani aseguró que la conductora de Hoy Día estaba haciendo “trampa” y que la notable pérdida de peso que había tenido no era gracias al ejercicio o a la buena alimentación. VER VIDEO AQUÍ

Adamari López pérdida peso: Ponen en duda los métodos de la conductora El argentino contó en su programa que Adamari López se había sometido a una cirugía con la que había logrado bajar de peso, lo cual, aseguró, la podría meter en problemas pues estaría poniendo en duda la efectividad del programa de Oprah Winfrey, WW. El conductor argentino aseguró en su programa Chisme No Like que: “Hay muchas posibilidades de que Adamari López no adelgazó con los productos de Oprah, no adelgazo con su entrenador y todo lo que hace en sus redes sociales… la bomba es que Adamari López se habría hecho una cirugía bariátrica”.

Adamari López pérdida peso: Aseguran que se sometió a una cirugía Ceriani aseguró que dicha cirugía a la que supuestamente se sometió Adamari López se la realizó en secreto para cumplir con el contrato millonario que tiene con la famosa conductora Oprah Winfrey, “porque le pueden cancelar la pauta, porque ya renovó y le dijeron: tienes que adelgazar, llevamos dos años contigo, pero tú no adelgazas”. Los conductores del programa de espectáculos Chisme No Like alegaron que a la conductora Adamari López le pagaron muy buen dinero por ser la imagen de WW y que de comprobarse que se realizó dicha cirugía bariátrica, tendría consecuencias legales.

Rompe el silencio Tras darse a conocer esa versión, Adamari anunció su separación de Toni Costa, lo cual dijeron en Chisme No Like, que era para desviar la atención sobre su supuesta operación, sin embargo, la conductora habló por primera vez sobre su impactante pérdida de peso. Las declaraciones las dio a la periodista Rebeka, para la sección Sin Filtro, el material se subió al Instagram de Hoy Día, en donde López habla de su pérdida de peso, su llegada a los 50 años y los dos momentos más duros que ha enfrentado en su vida. VER VIDEO AQUÍ

“No puedo llegar a los 50 años como me veo ahora” Al ser cuestionada sobre su notable pérdida de peso, Adamari López aseguró: “Dije, no puedo llegar a los 50 años como me veo ahora, no estaba tan contenta conmigo misma, no era la figura que quería ver, no pensaba que me estaba favoreciendo en términos emocionales, decía ¿por qué no logro bajar de peso?”. La conductora admitió sentirse frustrada por no poder bajar de peso: “Claro (se frustraba) y veía también los comentarios de la gente: ‘esta muy gorda’, ‘no se ve bien’, y yo empecé a no sentirme tan bien como yo quería, entonces empecé en otro cambio”.

“Yo veo fotos ahora y dijo ‘Madre mía qué gorda estaba'” Al ser cuestionada de cómo fue viviendo su aumento de peso y si alguna vez se llegó a rechazar por tener unos kilos de más, la conductora de Hoy Día relató: “Yo creo que nunca llegué a ese punto (de rechazarse), yo creo que cuando entras a esa etapa realmente no te ves como tan gordo”. “Yo veo fotos ahora y dijo ‘Madre mía qué gorda estaba’, la barriga me salía desde acá, parecía embarazada”, narró Adamari López en la entrevista, en donde también tocó varios temas, entres ellos cuáles había sido los momentos más duro que ha tenido qué pasar en su vida.

Sus momentos de quiebre Sobre los momentos más duros que ha tenido que pasar, Adamari López contó: “Creo que tuve muchos momentos difíciles, creo que después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado fui a un psicólogo, era algo qu eno había hecho nunca”. Adamari López aseguró que su divorcio fue más fuerte que su enfermedad: “Porque en el momento que yo estaba enferma entiendo que contaba con ese apoyo, no solo de mi familia que para mí a sido prioridad en mi vida, sino de ese hombre que uno amaba…”.