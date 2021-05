En un par de imágenes que ya no están disponibles en sus redes sociales, Adamari López recibió felicitaciones por el Día de las Madres. En ambas, aparece acompañada de su pequeña hija Alaïa, pero muchos se preguntan por el paradero de Toni Costa.

A pesar de que habían dejado muy en claro que no atravesaban por ningún problema y que su relación estaba más fuerte que nunca, resalta que en las publicaciones más recientes de ambos no aparecen acompañados uno del otro. ¿Se vendrá el fin de esta relación?

Fiel a su costumbre, la actriz y conductora puertorriqueña compartió con sus seguidores un pequeño video de la misa a la que acude cada semana, aunque uno pensaría, que al ser una fecha especial, estaría acompañada de su esposo, pero parece que no fue así.

Adamari López luce feliz y radiante

En una más de sus historias, y luego de saludar a toda su “gente linda”, Adamari López se deja ver de lo más contenta y feliz en pleno festejo del Día de las Madres, además de darse tiempo de mostrarle a sus fans lo que estaba a punto de comer.

“Es un pedacito de flan y un pedacito de tembleque (pudín de postre de coco de Puerto Rico), esto gracias a la familia de Metropol que me trajo, porque yo obviamente que no cociné, pero esto es lo que me voy a comer, una probadita nada más”.