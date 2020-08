Adamari López está bajando de peso y lo presume en un entallado pantalón donde luce muy delgada

La conductora de Un Nuevo Día causó sensación por su figura, pero también críticas

La gente no le perdona a la boricua que elija malas combinaciones para su programa

Adamari López volvió a la carga contra quienes la critican por estar ‘pasada de peso’ y ahora lució en Un Nuevo Día, tremendo pantalón que la hice lucir más delgada.

La pareja de Toni Costa sin embargo es objeto de críticas por la forma en la que no da una para escoger y combinar su vestuario en el matutino.

Las duras sesiones de ejercicio a las que se ha sometido a lo largo del año, le están beneficiando a Adamari López porque últimamente demuestra que está bajando de peso.

Ahora, en el Instagram de Un Nuevo Día, la puertorriqueña supo conquistar a propios y extraños con un entallado pantalón verde que combinó con una blusa negra.

En la imagen se puede ver a la chaparrita desde el estudio del programa y ella con su cabello castaño hasta los hombros, muy sonriente con sus brazos abiertos y enseñando sin pudor su figura más delgada.

Para rematar la imagen, Adamari López optó por unos zapatos clásicos en color negro y así demostrarles a todos que tiene buen gusto y que los que le decían ‘gorda’ se podrían ‘tragar’ sus palabras.

Sin embargo, los comentarios negativos aparecieron: “Que va…ese pantalón no te va…resalta un poco esos labios y cambia ese peinado..total ya no es lo mismo este programa se ve triste”, “Ay no me gusta como viste esta mujer”, “el pantalón no te favorece”, “Ese pantalón con la camisa no combina”, “Ella es bella y la visten como un año viejo”.

Pero los positivos también: “Qué delgada te ves ya”, “los tonos perfectos”, “Disciplina! Lo ha logrado! Bella”, “bastante mas delgada”, “wow”.