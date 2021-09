No se salva de las críticas Las redes sociales de People en español también retomó una de estas imágenes de Adamari López, quien se desempeña como juez en el programa Así se baila de Telemundo, y aunque luce guapísima con nuevo look, no se salvó de las críticas. “Mucho maquillaje y ese pelo no le sienta”, “Fue demasiado maquillaje, su rostro no se veía igual y esas extensiones a mi parecer tampoco iban con ella”, “Mucho maquillaje”, “De cara y pelo no se parece”, “A base de postizo, cualquiera”, “Es más bella sin tanto maquillaje” (Archivado como: Adamari López impacta con nuevo look en Así se baila).

Le dicen a Adamari López “que se lave la cara y se quite las extensiones” Aunque muchas personas se desvivieron en elogios para Adamari López por su cambio de look, otras personas se le fueron con todo: “Que se lave la cara y se quite las extensiones, pestañas y tacones altos y veremos a la verdadera Adamari. No creo en la superficialidad del ser humano por muy figura publica qué sea”. Por su parte, otra persona preguntó que cómo se vería la ex de Toni Costa sin tanto filtro, mientras que alguien más se expresó de la siguiente manera: “Ella misma se encontró y por eso es feliz”, como una manera de apoyarla en su separación.

“¿Qué le hicieron a Ada?” Los comentarios parecían no tener fin, pues mientras unos felicitaban a Adamari López por su nuevo look, otros no quedaron muy contentos: “¿Qué pasó, qué le hicieron a Ada? Esas extensiones la hacen verse viejan por Dios, ¿cómo ella se dejó y el maquillaje? Ay no, horrible”. “Le quitan lo bello, lo natural y la convierten en una fantasía de la que después puede crear problemas personales para ella misma. ¿Cómo encontrarse un amor sincero que después no quiera lo sencilla que ella puede ser?”, “Muy falsa, parece otra persona”, “Horrible, no se veía bien”, se puede leer en más comentarios.

“Qué bien hacen los divorcios” Para varias personas no ha pasado de largo el hecho de que esta ‘transformación’ de Adamari López coincidió con su separación de Toni Costa tras 10 años juntos y procrear a su pequeña hija Alaïa: “Qué bien hacen los divorcios”, se animó a expresar una internauta. “Cuando terminas con el tóxico”, “Pregúntale a Toni cómo se baila, se volvio la Chuky esta mujer. Qué locura!”, “Siempre dicen que uno se pone mejor cuando se divorcia y tú eres el vivo ejemplo”, “No cabe duda que la mejor época de la mujer es: la divorciada!!!Te ves hermosa!!!”, expresaron otros usuarios (Archivado como: Adamari López impacta con nuevo look en Así se baila).

Adamari López por fin confiesa por qué razón terminó con Toni Costa A más de 3 meses de que hiciera oficial su separación de Toni Costa tras de 10 años de matrimonio, aproximadamente, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López por fin confiesa por qué razón terminó con el padre de su hija. En reveladora entrevista que concedió a la revista People en español, donde apareció en la portada con motivo de sus 50 años de vida y del 50 aniversario de Disney World junto a la pequeña Alaïa, la conductora de Hoy Día no se quedó callada.

“Me siento en paz conmigo misma” Algo que comenzó a llamar la atención de Adamari López semanas antes de que terminara su relación con Toni Costa era su impresionante cambio físico gracias a una intensa rutina de ejercicios y cambios en su alimentación, y en esta entrevista, compartió que aún busca adelgazar 10 libras más. Muchas personas aseguraron que la presentadora de televisión parecía otra persona a raíz de su separación, pero lo que pocos saben es que acude a terapias con una psicóloga, confesando que se siente en paz consigo misma y con las decisiones que ha tomado.

“Él y yo sabemos qué pasó”, dice Adamari López refiriéndose a Toni Costa Cuando se le preguntó a la simpática boricua sobre las razones que la orillaron a poner fin a su relación con el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, comentó lo siguiente: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”. “Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo. Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

“Él es su papá y ahí siempre va a estar” Cabe destacar que en varias ocasiones, por ejemplo en el cumpleaños de Toni Costa, tanto a él como a Adamari López se les ha visto pasando un ameno rato junto a la pequeña Alaïa, por lo que se deduce que quedaron en buenos términos. En otra parte de la entrevista que le dio a People en español, la presentadora de televisión expresó: “Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”.