Adrián Di Monte, en una entrevista que realizó con TVNotas, habló sobre los últimos rumores que han estado corriendo sobre su relación con Adamari López y confesó si está saliendo con la puertorriqueña o no. El ‘chisme’ sobre una posible relación, salió a colación después de que se les viera muy unidos en las grabaciones de ‘Mira quien baila’, donde Adamari se ha desempeñado como conductora.

En los últimos días, Adamari López ha estado en el ojo del huracán tras mencionarse su posible baile con su expareja, Toni Costa , pero todo parece indicar que habría otra persona en el corazón de la puertorriqueña. Hasta el momento, no se ve posible una reconciliación entre la pareja, quienes tienen una hija común y por la cual, dicen llevar una excelente relación.

¿SÍ ESTÁN EN UNA RELACIÓN? Tras aumentarse los rumores de una posible relación entre Adamari López y Adrián Di Monte, el actor cubano mencionó en su última entrevista si es real o no, que está saliendo con la boricua. Di Monte, aceptó que la conductora es una de las mejores personas que conoce pero un pequeño detalle podría imposibilitar esa relación.

Según el medio de espectáculos, Di Monte asegura que, aunque Adamari es una mujer bellísima y muy talentosa, entre ellos hay simplemente respeto y una excelente relación laboral por lo que descarta que en un futuro cercano pueda haber una relación más que amistosa; aunque se veía una química increíble, todo parece indicar que no desean otro tipo de trato. Archivado como: Adamari López nueva relación

Aunque los rumores se convirtieron en una constante en su vida, Adrián Di Marti aclaró por primera vez uno de ellos. En las últimas semanas, se había sospechado sobre una nueva relación en los foros de ‘Mira quien baila’, donde algunas personas comenzaron a sugerir que el cubano sostenía un noviazgo con Adamari López y TVNotas no desaprovechó la oportunidad de hablar sobre el tema.

“Adamari y Sandra, son amigas por lo que descartaría por completo una posible relación entre nosotros, pues es muy reciente la separación”, aseguró el actor en el popular medio de comunicación. Por ello, probablemente sería más ‘saludable’ que la relación que existe entre ellos sea puramente amistosa y no llegue a existir un conflicto entre las amigas. Archivado como: Adamari López nueva relación

Pero, aunque él aseguró que lo único que podía existir entre ambos sería una bonita relación amistosa, también dio indicios de que podría haber otra razón por la que no se atrevería a salir con Adamari López. De acuerdo con el talentosísimo cubano, la actriz de ‘Sin Ti’ es muy amiga de su expareja, Sandra Itzel, y para Di Marco sería muy incómodo iniciar una relación con alguien que es amiga de su ex novia.

Adamari López nueva relación: ¿Simplemente amigos?

Según TVNotas, tanto Adrián Di Monte y Adamari López, han asegurado en diversas ocasiones que no desean una pareja por el momento ya que sus respectivas separaciones se originaron recientemente y no se encuentran en la disposición de tener una nueva relación. El actor, mencionó en su entrevista que, en estos momentos, sólo desea tener amistades y no está buscando una nueva novia.

Por ello, el actor aseguró que con la puertorriqueña simplemente existe una bonita amistad y no cree que pueda transcender a algo más. Además, mencionó que en esos momentos sólo desea concentrarse en sus proyectos y que se encuentra muy feliz de poder estar en Miami y disfrutar del trabajo que ha estado llegando a su puerta. Archivado como: Adamari López nueva relación