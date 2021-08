Adamari López impacta con nueva figura

Realiza clases de zumba en el programa

Seguidores dicen que le quiere hacer competencia a su ex ¿Competencia a Toni Costa? Adamari López aparece en fotografía y triunfa con su nueva figura, luciendo cada vez más acinturada y delgada y confiesa que va a llevar acabo las clases de zumba en el programa. Seguidores se preguntan el por qué nunca se cuidó cuando estaba con su ex pareja, el bailarín español Toni Costa. Desde hace ya varias semanas la conductora originaria de Puerto Rico, Adamari López ha impactado con la increíble transformación que ha tenido su cuerpo, y es que la guapa chaparrita cada día luce más hermosa y esbelta que nunca, impactando con bellos y entallados vestidos en redes sociales. Adamari López triunfa con su nueva figura y enseña clases de zumba Fue mediante la cuenta oficial del programa de Telemundo, Hoy Día en donde la ex de Toni Costa impactó en redes sociales al aparecer más radiante y bella que nunca, en donde la conductora puertorriqueña parecía estar informando que pronto llevará acabo las clases de zumba, arte que también practica su ex pareja. En la fotografía, la cual ya contiene más de 22 mil me gusta a pocas horas de ser compartida, se podía leer el siguiente mensaje que la pagina del programa escribió: “Ya saben que es hora de ponernos en forma cuando ven a @adamarilopez con su look sport. #hoyDia se baila Zumba”.

Más delgada y esbelta, Adamari López triunfa con su nueva figura Sin embargo lo que más llamó la atención de los más de 3 millones de seguidores fue la increíble figura que se le podía ver a la conductora de ya 50 años, en donde Adamari López impactó con el increíble cambio, además de lucir cada vez más bella y esbelta que nunca en un atuendo bastante sport. En la fotografía se podía ver a la ex de Toni lucir unos leggins en diversos colores, tanto como morados, azules y blancos, mientras que un top de tiras color nude hacía que la conductora se viera más acinturada y delgada que nunca, provocando un sin fin de comentarios al respecto, en donde seguidores no paraban de argumentar lo bella que se veía.

“No entiendo por qué no lo hizo antes”: Adamari López triunfa con su nueva figura Diversos comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Adamari López luciendo su nueva figura, en donde seguidores se comenzaron a preguntar el porqué la puertorriqueña no hizo ese cambio cuando aún estaba casada con Toni Costa: “Ahora que se divorció es que quiere verse bien, no entiendo porque no lo hizo antes”. “La verdad si se ve mucho mejor, pero l que no entiendo es porqué estando con Toni no se cuidó”, “Sí la verdad es que antes ni siquiera se arreglaba, solo lo hacía para la revista People en Español y ahora hasta cansan con ella”, “Se está poniendo linda porque hay alguien que ya la anda rondando JAJA”.

¿Quiere opacar a Toni?: Adamari López triunfa con su nueva figura Otras usuarias argumentaron que Adamari López quería “opacar” a su ex Toni Costa en las clases de zumba. Una seguidora preguntó: “Si se baila zumba, entonces ¿Dónde está Toni?”, a lo que otra chica le responde que es más que nada porque el bailarín era de la cadena de Univisión. Mientras que otra de plano argumentó que la puertorriqueña quería opacar a su ex esposo: “Así es, quiere opacar a Tony, se le olvida que es el padre de su hija, entre padres no debe haber competencias”, “Ahora quiere competir con Toni en la zumba, ya no sabe como exponerse para ganar rating, que mal quedó”, por otro lado una chica comentó que no había punto de comparación: “Adamari jamás podrá competir con Toni, él es un ser hermoso por fuera y por dentro”.

En mini vestido, Adamari López triunfa con su nueva figura No ha sido la única ocasión en donde Adamari López ha presumido su nueva figura, ya que en otra fotografía, compartida esta vez en su cuenta oficial de Instagram, se podía ver a la guapa chaparrita luciendo un mini vestido color nude, el cual le hacía acentuar aún más su esbelta y delgada figura. En la instantánea, compartida el pasado julio, se podía ver a Adamar luciendo incluso hasta más joven, ya que el cabello lacio y largo, la hacía ver más jovial y hermosa, mientras que un mini vestido con detalles en la parte de abajo con olanes la hacían ver más hermosa que nunca, luciendo más delgada que antes.

Adamari López por fin responde si se hizo la cirugía bariátrica Ante esta nueva figura, mucho se comenzó a especular si Adamari López se había sometido a una cirugía estética, tras muchas especulaciones, la conductora por fin respondió estas dudas, en donde mucho se dijo que su delgada imagen se debió a una operación y no tanto al arduo entrenamiento y dieta balanceada. La actriz y presentadora estuvo en exclusiva para el portal de La Opinión, explicando cómo se había dado el cambio en todos los sentidos de su vida, hablando de cada una de las etapas que ha vivido, desde la separación con Toni Costa hasta su reciente actitud con respuesta a su cuerpo que era uno de los aspectos que ella deseaba cambiar, por lo que se convirtió en una de sus metas a corto plazo a lograr.

Su ingreso a WW Adamari López habló en exclusiva con la reportera de La Opinión, Mandy Fridmann. En dicha entrevista, uno de los temas tocados fue cómo es que se unió como la primera embajadora latina, al programa de bajar de peso y vida sana de Oprah Winfrey, mejor conocido como WW (Weight Watchers) que fue el que cambió totalmente su vida. La presentadora del programa matutino 'Hoy Día' expresó que para ella era no se trataba de un contrato comercial, sino que significó un desafío personal y sobre todo, algo público. Al ser admitida y empezar con el programa para pérdida de peso, la actriz ha cambiado totalmente su estilo de vida y es algo que agradece, pues hoy es otra mujer.

Lleva dos años en el programa La actriz de 'Amigas por siempre' confesó a la reportera que llevaba dos años y medio en el programa de Oprah y que para ella había significado todo un reto, pero al ver los resultados obtenidos solo podía pensar en la satisfacción que le producía ya que siempre deseó cumplir la meta que desde hace años se había propuesto. "Desde el principio de ver si podía lograr esa meta que deseaba desde hace tiempo y como que de alguna manera no estaba enfocada al principio. Creo que WW fue una gran motivación para conseguir mi meta y enfocarme. (…) Ha sido un proceso que no me fue tan fácil, creo que está lleno de mucha satisfacción.", confesó a La Opinión.

Fue muy rápida su pérdida de peso En esta entrevista, la actriz se sinceró sobre su pérdida de peso y cómo es que había sido el proceso, puesto que para ella en un principio se trató de una situación sumamente difícil y que incluso con la pandemia había dejado de lado, pero después de pensarlo, volvió a retomarlo. Ella cuenta como es que su mejor decisión fue dejar de tomar refrescos, puesto que era es lo que le hacía subir de peso. "(…) Retomé como en Octubre, volví con una entrenadora diferente, y me sugirió que, al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio(…) tomar refresco regular no me ayudó, entonces al eliminar esa azúcar, que es demasiada, y regulé las porciones, comer un poco menos y cosas que me beneficiaran más junto con la aplicación WW, que tiene recetas buenísimas y que he podido seguir.", mencionó a Mandy Fridmann en la entrevista otorgada