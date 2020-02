View this post on Instagram

¡MUY BUENOS DÍAS! ❤️💙 Hoy vestimos todos iguales porque HOY @telemundo lanza la iniciativa #Decision2020 donde te daremos los recursos necesarios para que estes informado y no te quedes sin participar en el proceso electoral que se aproxima este noviembre👏🏼#UsaTuVoz #ElPoderEnTi