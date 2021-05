Por el Día del Niño, suben foto de la presentadora y sorprende a sus seguidores

Adamari López niña. Hoy se celebró el Día del Niño en México, y para festejarlo el programa matutino Hoy Día subió a su cuenta oficial de Instagram la foto de Adamari López de niña. La postal inmediatamente logró que 23,903 personas reaccionaran con un Me Gusta y miles de comentarios.

Los internautas escribieron: “No cambia su carita y la niña se parece mucho a ella, Dios las bendiga”, “Está igualita”, “Como siempre de hermosa desde pequeña”, “Tu niña es tu gemela en esta vida y como el vino cada vez más preciosa”, “La misma cara, no cambió nada”

Adamari López niña: La confunden con su hija

No faltó el despistado que creyera que la niña de la foto se trataba de la hija de Adamari, Alaïa Costa, sin embargo, fueron los mismo usuarios quien les hicieron ver que se trataba de la conductora de Hoy Día, “Que hermosas la dos bendiciones”, “Igual de hermosas”, “Es ella misma de pequeña jajaja”.

“Idéntica a su bebé”, “Gemelas bellas”, “Igualita está tu nena a ti”, “Igualita a su hija!”, “¿Alaïa eres tú ?, “Esa no es su hija, es ella de pequeña”, “La dos fotos son de Adamari”, “Como no va a ser igualita, si es ella misma”, “Por Dios, es ella de pequeña”, “La gente no lee, esa es Adamari de niña, hoy es día de los niños”, escribieron en los comentarios.