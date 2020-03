Adamari López aclara por qué se le pusieron negras las uñas

Adamari López levanta sospechas

Se pensaba que ya estaba recuperada de salud

La presentadora aclara el por qué del estado de sus uñas

La presentadora Adamari López quiso lanzar una aclaratoria sobre sus uñas y pedir ayuda a través de sus redes sociales.

López se reportó enferma el viernes pasado cuando no asistió al show en el que participa todas las mañanas, Un Nuevo Día.

Sin embargo, el fin de semana apareció en varias fotografías celebrando el cumpleaños número 5 de su pequeña Alaia.

Esto hizo pensar que se había recuperado, pero no fue así.

El lunes tampoco asistió porque el programa quiso unirse a la protesta en México de un día sin mujeres con la idea de sembrar conciencia sobre el femicidio.

Así fue como Adamari reapareció ante las cámaras el martes, pero lo hizo ¡con las uñas negras!

Ella misma explicó a través de las historia de Instagram que sus uñas se le habían manchado y pedía a sus seguidoras que le aconsejaran qué hacer para retirar la mancha.

De tratarse de un esmalte común hubiese sido sencillo retirarlo, pero al parecer se trata de esmalte permanente.

Es común que esto ocurra por el contacto con alguna prenda que destiña o algún artículo que manche.

La presentadora también confirmó que sigue enferma y quizás esa sea la razón por la que este miércoles hizo tanta falta a sus seguidores en el programa.

Junto a la foto del equipo de presentadores de Un Nuevo Día, las personas comentaron: “Allí falta la peque”, “Adamari donde estás el show es aburrido sin ti, te amamos”, “Están todos bellos, pero sin Ada cuando no está no veo el programa y escúsenme si ofendo con eso”, “Ay no que aburrido solo falta que saquen a Adamari para entrar a la @cvillaloboss dejaré de ver este programa la verdad que sin Ada no es lo mismo”.

Mientras otros preguntaba preocupados: “Dónde esta mi gente ???? Donde esta Adamaris, Sandarti??”, “Dónde está Ada”, “Bellos… Pero donde esta mi @adamarilopez es que no va a estar en el programa esta semana???”.

¿Tienes algún consejo para que Adamari López recupera sus uñas?

Adamari López se enferma y Águeda López, esposa de Fonsi, le ‘presume’ su cuerpazo en bikini (FOTOS)

Mientras la exesposa del cantante Luis Fonsi, Adamari López, cae en cama debido a una enfermedad, la esposa del puertorriqueño, Águeda López, presume en sus redes sociales que está más sana que nunca.

Y es que la actual esposa de Luis Fonsi, paseó por las cálidas costas de Puerto Rico en un diminuto bikini negro, antes de irse de viaje a España, país donde nació.

En una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la modelo, Águeda López lució su cuerpazo de infarto y generó cientos de comentarios positivos.

“Que bonita eres! Gracias por tu buena energía que transmite SIEMPRE! Besitos desde Tenerife,BENDICIONES”, “Que cuerpo!! Una belleza”, “Bellísima. Nadie luce mejor un traje de baño”, “Águeda, tienes el paquete completo, bella, fina, educada, elegante, tremendo cuerpazo y además eres tremenda madre y esposa, excelente modelo y diseñadora. ¿Qué más puedo decir? Pues que Fonsi se sacó la lotería contigo. Que Dios bendiga su matrimonio para siempre”, escribieron algunos usuarios.

Entre los comentarios destacan los de sus amigos y familiares, quienes escribieron que la esperan en España: “Te odiamos para que lo sepas jajajajajaaja… ganas de que vengas a pasar frío con nostras”, publicó una mujer y posteriormente la modelo le contestó: Ahí voy! Espérenme que quiero verlas!!!!”.

Y mientras Águeda López disfrutó de un día soleado en la playa, la exesposa de Luis Fonsi, Adamari López, no se le vio nada bien y es que publicó un video en sus redes sociales (el cual fue retirado), en el que afirmar que tenía “tos y dolor de garganta”.