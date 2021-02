Adamari López mueve el trasero junto a su pareja, el bailarín Toni Costa, y sus fanáticos le dicen que se ve más flaca

“No hay nada mejor que poder disfrutar así la vida contigo @adamarilopez , bailando, disfrutando”, escribió el bailarín al pie del video que publicó en Instagram

“¡¡Dios mío, se ve hermosa y muy delgada !! Me encanta”, comentaron

Los espectadores suelen criticar duramente a la actriz y presentadora Adamari López por sus ‘kilitos’ de más y por cómo se viste, pero esta vez apareció en un video que dejó a más de uno ‘encendido’.

Se trata de una de las clases de Zumba de Toni Costa. Él dirige, pero ella bien que sabe seguirle los pasos. Ambos desarrollan y hasta improvisan algunas divertidas coreografías, y en el momento menos esperado Adamari se desata meneando descarada el trasero.

“No hay nada mejor que poder disfrutar así la vida contigo @adamarilopez , bailando, disfrutando, llevando una vida saludable juntos y dando ejemplo a nuestra princesa @alaia”, escribió el bailarín al pie del video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Gracias por acompañarme en mis clases de @zumba en @re4dytoni , cuando tu estás es cuando de verdad disfruto lo que hago, vayan a www.re4dy.com para poder bailar junto a nosotros, todos los días hay clases a la hora que tu decides! #zumbacontoni #bailar #pareja #baile #foryou #parati #dance #familiacostalopez #adamarilopez #tonicosta”, agregó.

Es tan bueno el ‘sabor’ que la parejita le pone a sus bailes que hasta la cantante puertorriqueña Olga Tañón les comentó: “Jajajajaja buenísimo”.

Y otros seguidores agregaron: “Bellos!! Los adoro!”, “Me encanta”, “Siempre en pareja la vida es más sabrosa”, “Que bellos se ven compartiendo lo que les gusta!! Grandes bendiciones!!”, “Que bellossss, me encanta la energía que transmiten”, “Divinos”, “Son lo máximo!”.

Pero quien se robó el Show fue la hermosa Adamari, que no solo derrochó energía, sino que lució más delgada. “¡¡Dios mío, se ve hermosa y muy delgada !! Me encanta”, “Yesss Ada estás encendida en fuego, no le bajes nunca. Ejemplo a seguir porque si se puede”, “Que bien esta Adamaris se la ve muy bien”, “Que lindos !! Con razón Adamaris siempre está más hermosa !! El baile es vida !!!”, comentaron.