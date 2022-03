Adamari muestra su cuerpo al natural y responde a los malos comentarios

La boricua se considera una mujer exigente “Por la buena o si no, por la mala…”

Así festejó el cumpleaños de su hija junto a su ex Toni Costa Adamari López barriguita flácida: La boricua más querida de la televisión, Adamari López, está acostumbrada a lidiar con los comentarios malos de la gente, que si se hizo la manga gástrica, que si bajó de peso con ejercicios, que si la dieta, en fin… miles de éste tipo. Hace unos cuantos días, Ada no dudó en mostrar su cuerpo completamente al natural. Sin ningún retoque, la boricua mostró su barriguita flácida en una fotografía que publicó en sus historias de Instagram, e inmediatamente la gente comenzó a criticarla y decirle que debería de “retocarse” esa parte, pues así conseguirá verse completamente bien. Adamari no se quedó callada y respondió sobre estos señalamientos. Mostró su cuerpo al natural Con los 7.2 millones de seguidores que cuenta Adamari en Instagram, es imposible que la gente no vaya a señalarla con comentarios positivos y negativos, pues es una figura pública, y los ojos siempre se van a posar sobre ella. Esta fotografía es la que López publicó en su Instagram, y no dudó en hacerlo. Y es que ningún cuerpo es perfecto, toda mujer es diferente y no tiene que sentirse avergonzada, el caso es que Adamari es una figura pública y a veces se puede llegar a pensar que por serlo, tiene que lucir perfecta. Posó con un bikini blanco, lo que sorprendió es que la boricua no usaría ningún filtro.

Adamari López barriguita flácida: Se muestra tal y como es La boricua compartió que la foto la tenía que subir, y no dudó en hacerlo. El cuerpo de la conductora es el resultado que obtuvo después de haber sido mamá y bajar unos cuantos kilos, lo cual es completamente normal en cualquier mujer. Adamari respondió a los comentarios negativos. Mediante el programa de televisión Molusco TV dijo: “Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”, comentó.

Adamari López barriguita flácida: Festejó el cumpleaños de Alaïa Fue en el resort de Nickelodeon en donde Adamari López y su ex Toni Costa, decidieron festejar el cumpleaños de la pequeña Alaïa. A través de sus cuentas de Instagram la ex pareja compartió los momentos en que ambos estaban celebrando la fiesta de su pequeña. A diferencias de otras ocasiones, se les pudo ver a las celebridades posando juntos para las fotografías en pleno festejo que organizaron en Cancún. En sus historias de red social tanto Adamari como Toni mostraron el agradable momento que pasaron junto a Alaïa, en el cual se hizo la fiesta con el tema de Nickelodeon. Cabe mencionar que la pequeña festejó su cumpleaños número 7 y que mejor regalo que ver a sus padres juntos de nuevo.

Hace divertido video junto Pau Tips La boricua de Hoy Día y la Youuber Pautips, se encontraron hace unos días para hacer contenido divertido para sus redes sociales, y por su parte, Adamari López publicó un video que causó muchas risas entre los internautas. Adamari le dice: “Amiga no estés triste, no me gusta verte así”, posteriormente le da un aventón a la Youtuber y le dice “Vete a otro lado donde no te vea”. (VIDEO) Este video generó más de 150,000 likes y miles de comentarios los cuales agradecieron la colaboración que las latinas tuvieron. “Ay que mala, no quiero ser tu amiga!, “Me hizo reír mucho”, “No pues con esas amigas, ¿para que quiero enemigas?”. Pautips por su parte, también es una influencer con millones de seguidores, y también publicó contenido a lado de Adamari López.

Adamari López barriguita flácida: Adamari se considera una mujer exigente Recientemente le realizaron una entrevista a la boricua, y se lee en la descripción: “Adamari López sin miedo habla de su vida, relaciones, insultos a ella y su hija Alaïa”, dicha entrevista la concedió a a El Molusco de Puerto Rico. Adamari dejó sorprendido a más de uno con la sinceridad con la que se expresó. “Yo podría pensar que soy una buena persona, que soy un buen ser humano, que soy generosa, que en muchas ocasiones soy simpática, pero también tengo exigencias como mujer, como artista, como mamá, como hermana, y en oportunidades, a lo mejor, hay cosas que no quiero tolerar, tengo 50 años… y a veces sí, soy una mujer que como mujer jod.., y a veces como mujer puede ser sumisa y linda, pero lo que no me gusta no me gusta, y a veces puedo decirlo bonito, a veces la tercera no lo pido bonito”.

Adamari López barriguita flácida: ¿Tiene conflictos con Toni Costa? El Molusco decidió felicitar a Ada por la labor que está haciendo, junto con Toni Costa, como padres de la pequeña Alaïa a pesar de tener casi un año de separación, a lo que reaccionó de la siguiente manera: ”Toni y yo tenemos conflictos, normales, de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero es no es lo que le llevamos a la niña”. “Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grandes con razonamiento y nos podemos equivocar y meter la pata los dos, entre nosotros dos, no con ella… La niña no tiene la culpa de nuestra separación, ni de nuestros errores, hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia, porque vamos a bregar por el bienestar de la niña los dos, nuestras peleas, nuestros errores, nuestra falta de entendimiento, no puede repercutir en: ‘Ah no, ahora no vas a ver a la nena’, ‘Ah no, ahora no nos vamos a retratar juntos’”. Dijo la boricua.

Dan el nombre del cirujano que le habría hecho la manga a Adamari En una emisión del programa Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain confesaron que habrían dado con la información del cirujano que operó a la boricua Adamari López y que por primera vez revelarían quien había sido. “Hoy día te confirmamos que Adamari se hizo un procedimiento único en Miami, por un cirujano que es uno de los mejores y es dominicano” Proceden a nombrar al cirujano, Abel Bello el cual dicen Javier y Elisa, que le realizó a Adamari López una manga endoscópica . “Te cosen el estómago, sin cortártelo”. Después los conductores muestran la identidad del cirujano el cual procede a explicar el procedimiento de la manga endoscópico.