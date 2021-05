Adamari López presume su figura con un mini vestido naranja

La boricua responde tras ser acusada de hacerse la liposucción

“Agradecida, enfocada y motivada”, escribió la conductora Adamari López vestido naranja. La nueva figura de la conductora boricua del programa matutino Hoy Día, Adamari López ha impactado a todos sus fans, ya que ha logrado obtener una figura envidiable en tan solo unos cuantos meses, por tal motivo empezaron a correr los rumores sobre que se había realizado una liposucción. A través de su perfil de Instagram, Adamari ha estado compartiendo imágenes y video donde se le observa realizando un entrenamiento duro, el cual menciona que gracias a sus rutinas ha logrado obtener los resultados que han enamorado a los internautas. Adamari López aparece con mini vestido El cambio físico que ha sufrido la conductora de Hoy Día Adamari López ha sido muy evidente, pues desde que la actriz se convirtió en embajadora del programa WW, de la conductora estadounidense Oprah Winfrey, su pérdida de peso ha sido muy notable. En esta ocasión la boricua responde a los comentarios de los internautas sobre que se hizo una liposucción, y lo hace de una manera única, ya que responde presumiendo su nueva figura luciendo un elegante y sexy mini vestido color naranja que ha cautivado a los usuarios.

Adamari López vestido naranja: Cautiva a sus seguidores Fue a través de su cuenta de Instagram donde la conductora puertorriqueña, compartió una imagen que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores, ya que aparece posando de una manera muy sensual con un atuendo de infarto, mientras estaba en el set de su programa matutino Hoy Día. “Agradecida, enfocada y motivada… Los quiero mucho”, fue el encabezado que dejó la presentadora y actriz, en donde aparece portando un mini vestido color naranja de manga larga, luciendo maravillosa y cautivando la pupila de todos los internautas que visitan su perfil.

Adamari López vestido naranja: “ Delgada o no delgada eres preciosa” Como ya es costumbre los seguidores de la boricua, están encantados con la nueva figura que presume diariamente y envían sus piropos y halagos para Adamari López que conforme pasan los días se ve más y más delgada. Incluso su compañera Chiquibaby dejo su mensaje en el post: “preciosa”, acompañado de emojis de ojos de corazón. “Y demasiado Bella “, “Bella! Delgada o no delgada eres preciosa como quiera”, “Muchas felicidades todo tu esfuerzo se está reflejado. No solo en tu cuerpo. También en tu sonrisa”, “Hola! Viéndote así otra vez me acuerdo de la primera vez que te vi en novelas, haz vuelto hacer la chica de Amigas y rivales”, “Tu belleza siempre ha estado más allá de la tallas”, “Cada día más delgada…. definitivamente si funciona lo que se hizo”, comentaron sus fans.

Adamari López vestido naranja: Aseguran que se sometió a una cirugía bariátrica Anteriormente Javier Ceriani continuó diciendo tras mostrar un video en donde Adamari habló de su experiencia con WW: “Escucharon bien, ella se está comprometiendo a esa, ella le está diciendo al público que está haciendo el tratamiento de WW de Oprah Winfrey para verse mejor, esto es gravísimo porque si no cumple, la que queda mal es Oprah y el tratamiento”. Tras dar ese contexto, Ceriani soltó su llamada “bomba”: “Acá viene el engaño, porque hay muchas posibilidades de que Adamari López no adelgazó con los productos de Oprah, no adelgazó con su entrenador y todo lo que hace en sus redes sociales… la bomba es que Adamari López se habría hecho una cirugía bariátrica”.

Adamari López vestido naranja: Se dieron cuenta de sus cambios a la hora de comer El conductor aseguró que dicha cirugía a la que supuestamente se sometió Adamari López se la realizó en secreto para cumplir con el contrato millonario que tiene con la famosa conductora Oprah Winfrey, “porque le pueden cancelar la pauta, porque ya renovó y le dijeron: tienes que adelgazar, llevamos dos años contigo, pero tú no adelgazas”. Javier Ceriani dijo que tras someterse a la supuesta cirugía, los compañeros de Adamari de Telemundo se dieron cuenta que empezó a comer sopitas y un líquido, “un juguito”, “que es para aguantar hasta que el estómago se te cure, pues el estómago se te achica y no puedes comerte 20 tacos… y los compañeros de Adamari se preguntaban ¿qué pasó? con Adamari”. Adamari López vestido naranja #ElRetoDeAda El cambio de vida de Adamari López inició desde principios de 2020, cuando la conductora lanzó #ElRetoDeAda, en el cual la conductora empezó a compartir con sus seguidores sobre el proceso de su pérdida de peso gracias al programa WW, el cual antes era conocido como Weight Watchers. En entrevista con la agencia Mezcalent, la conductora de Hoy Día contó: “No es difícil, creo yo, porque puedes comer cosas que te gustan. Lo que puedes hacer es saber reconocer cuántos puntos quieres comerte y en qué hora del día, para poder distribuir lo que te vas a comer”.

Adamari López vestido naranja: Embajadora WW “Yo, por ejemplo, trato de comer menos puntos por la mañana para poder almorzar bien lo que me gusta, e incluir algo que a lo mejor tenga muchos puntos sin tener remordimiento, y ya por la noche me quedo con pocos puntos, porque la noche no es algo que yo apetezca tanto”, dijo en marzo de 2020 en esa entrevista con Mezcalent. Sobre su nombramiento como embajadora de WW narró: “Afortunada de comenzar este año inspirada por Oprah, un gran ser humano, una hermosa mujer y modelo a seguir enfocada en vivir una vida más saludable, bajar de peso y disfrutar cada día a plenitud”.

Cambio de estilo de vida “¿Me ayudan en este recorrido? Acompáñenme nuevamente con su buena energía! @ww #mimetaww #wellnessthatworks #elretodeAda #eltiempodediosesperfecto #myWW #embajadoradeww”, compartió la conductora boricua a principios de 2020 en sus redes sociales. Fue desde ese año que Adamari López empezó a compartir con sus seguidores los cambios de hábitos que empezó a hacer y mostraba en sus redes sociales las rutinas diarias de ejercicio, las clases que tomaba y los cambios en la comida que había hecho. Archivado como: Adamari López vestido naranja.

Ponen en duda su pérdida de peso Sin embargo, en el programa de espectáculos Chisme No Like, el conductor Javier Ceriani aseguró que la conductora de Hoy Día estaba haciendo “trampa” y que la notable pérdida de peso que había tenido no era gracias al ejercicio o a la buena alimentación. VER VIDEO AQUÍ El argentino contó en su programa que Adamari López se había sometido a una cirugía con la que había logrado bajar de peso, lo cual, aseguró, la podría meter en problemas pues estaría poniendo en duda la efectividad del programa de Oprah Winfrey, WW. Archivado como: Adamari López vestido naranja.