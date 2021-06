A través de sus redes sociales, la ex pareja de Adamari López, quien se encuentra en España con su hija desde hace varios días, también compartió esta felicitación, entre otras que le hicieron llegar otras personas, por lo que no suena descabellado que más adelante se dé una reconciliación.

¿Habrá reconciliación? Luego de todo lo que se ha dicho tras la separación, hace casi un mes, de Adamari López y Toni Costa, la actriz y conductora puertorriqueña le manda mensaje a su ex pareja con motivo del Día del Padre, además de recordar a su papá , quien falleción en febrero de 2015, con un emotivo mensaje.

Momentos en familia

Con motivo del cumpleaños número 6 de Alaïa en marzo pasado, se le organizó un divertido festejo a la pequeña, quien no se imaginaría, ni mucho menos lo harían personas allegadas a la pareja, que unas semanas después se haría oficial su separación.

“Los felicito por seguir siendo los mejores padres del mundo, eso es un ejemplo muy maduros. Bendiciones”, “Puras apariencias, qué valor”, “Qué pena, que triste final”, “Lo sospeché desde un principio desde que lo vi, no sé por qué sentí que para mi gusto era así y no tiene nada de malo! Claro está, lo malo es el engaño y la mentira con Adamari López, eso no se hace…”, se puede leer en algunos comentarios.