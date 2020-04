Adamari López envía mensaje con motivo de la Pascua, pero algo sale mal

Usuarios critican a la actriz y presentadora por presumir sus lujos

“Tantos niños muriendo de hambre…”, le dicen

Con motivo de la Pascua, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López envió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, pero algo le salió muy mal…

Y es que algunos usuarios la criticaron por presumir sus lujos, mientras otra gente está sufriendo hambre en plena crisis por el coronavirus.

En una serie de fotografías en las que está acompañada por su pareja, el coreógrafo español Toni Costa, así como por su pequeña hija Alaïa, la actriz y conductora puertorriqueña escribió lo siguiente:

“Feliz Domingo de Pascua. Amor, salud y bendiciones para todos. Los queremos mucho #familiaacostalopez #eltiempodediosesperfecto #Pascua @alaia @toni #adatonialaia #familia”, además de etiquetar a las personas que colaboraron en estas fotografías.

Pero cuando parecía que todo serían felicitaciones por este mensaje, así como por las imágenes que se tomaron en familia, Adamari López comenzó a ser cuestionada por algunos usuarios.

“Debería de hacer donaciones a los pobres, ya que ella le debe la vida a Dios en vez de enseñarle a su hija puros lujos”, “en estos momentos de crisis económica, no deberían hacer público estas cosas”, “mostrando lujos cuando hay gente que se está muriendo de hambre, qué feo esto de los artistas, por eso el mundo está así”.

Otra usuaria lanzó un contundente mensaje dirigido a la pareja formada por Adamari López y Toni Costa: “Tantos niños muriendo de hambre y esta niña consentida rodeada de tanto lujo innecesario”.

Pero no contaba con que seguidores de Adamari y Toni saldrían en su defensa.

“Pues vete a trabajar para que ayudes al mundo a darle comida a todos esos niños, en vez de estar criticando, deja de comer y trabaja para ellos, no te compres nada, no comas, no pagues la renta ni nada para que los ayudes”, “puro veneno. Si no te gustan, no los sigas”, “Hágalo usted. Si usted tuviera la economía que este tipo de personas, haría exactamente lo mismo”.

Los “ataques” luego de que Adamari López compartiera esta serie de fotografías y un mensaje por la Pascua no parecían terminar: “Qué derroches, mientras otros quisieran tener y luchan día a día por una casa, acá hasta la hija tiene una y muchos en el mundo entero muriendo de hambre, qué injusta es la vida para algunos”.

Una usuaria no se quedó callada y le contestó: “Como ella luchó y trabajó para conseguir todo lo que tiene, no se lo regalaron, lo lucha día a día con su talento y trabajo”.

A lo que obtuvo como respuesta: “No dije que no trabajara, no hablé de eso, dije que hay tanta pobreza en el mundo y muchas personas sin casa y ella (Adamari López) mostrando todos sus lujos. Está bien que haya luchado y trabajado como muchas personas con éxito, que no publican cosas que no corresponden en estos tiempos de crisis y escasez, mucha gente y niños sin comer. Entiende, comprensión lectora”.