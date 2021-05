Tras la confirmación de la separación entre Toni Costa y Adamari López, resurge revelador video

La actriz y conductora puertorriqueña le confesó a María Celeste cómo enfrentar los retos de la vida

A pesar de que le “ha pasado de todo”, ha logrado salir adelante ¿Ya lo presentía? En un revelador video que resurgió tras la confirmación de la separación entre Toni Costa y Adamari López, la actriz y conductora puertorriqueña le confesó a María Celeste cómo enfrentar los retos de la vida a través de una entrevista. Fue por medio de su programa MC Live, el cual está disponible en su canal oficial de YouTube, que la reconocida periodista compartió un emotivo momento con la boricua, sin imaginar que poco más de un mes después finalizaría su relación con Toni. A Adamari López “le ha pasado de todo” En primer lugar, María Celeste presentó a Adamari López como una guerrera que le ha hecho frente a durísimas batallas en todos los frentes: el amor, la familia y la salud: “Le ha pasado de todo, pero ha sabido cómo salir a flote”, expresó. Con su particular sonrisa, la simpatica boricua le agradeció a María Celeste por haberla invitado a su programa, además de confesar que extraña verla en los pasillos de Telemundo y que espera verla pronto para darle un gran abrazo (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

María Celeste se identifica con Adamari López Antes de entrar de lleno a la entrevista, María Celeste le comentó a Adamari López que se identifica con ella porque hace varios años le tocó una racha de cosas fuertes en su vida: su divorcio y una asistente le robó su dinero e identidad, entre otras cosas. “Yo recuerdo que una portada de la revista People tenía mi foto y al lado decía: ‘María Celeste, ¿qué más le puede pasar?’. A mí me pasó de todo, pero tú me ganaste”, dijo la reconocida periodista sin poder contener la risa, dándole la palabra a la actriz y conductora puertorriqueña.

Adamari López ha recibido “golpes durísimos” en su vida “Yo he tenido muchas cosas muy similares a las tuyas también, gracias a Dios yo creo que tú no has tenido algún problema de enfermedad fuerte que te haya puesto en riesgo, yo he tenido dos. También he tenido problemas de divorcio y problemas con asistentes”, compartió Adamari López, quien tal vez no se imaginaba lo que pasaría con Toni Costa. Sin perder tiempo, María Celeste le recordó la etapa en la que se enfrentó a su divorcio con Luis Fonsi en medio de un padecimiento de cáncer de seno: “Después de haber tenido una vida bien bonita en la adolescencia y entrando a la vida de un mujer adulta, enfrentarme con lo que yo creía que era el amor de mi vida y después de que comprometí enfrentarme con un diagnostico de cáncer, para mí fue un golpe durísimo”, expresó Ada.

Cuando salía de una, llegó otra dificultad A pesar de lo mal que la estaba pasando en ese momento, Adamari López tenía la tranquilidad y la fe de que Dios la sacaría adelante, además de que contaba con un “batallón de gente” alrededor de ella que la iba a acompañar durante ese proceso. “Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida se enfilaba hacia cosas hermosas, cuando de repente me llega el divorcio, un golpe tan o más duro que el diagnostico de cáncer en aquel momento. Me voy recuperando y siguen pasando cosas en mi vida”.

“Me agarré mucho de papá Dios”: Adamari López María Celeste interrumpió un poco a Adamari López para preguntarle cómo salió adelante de todo esto, a lo que respondió: “En esos momentos yo quería ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me doliera, me agarré mucho de papá Dios y de mi familia, que siempre ha estado a mi lado”. Pero eso no fue suficiente, ya que confesó que tuvo que acudir a un psicólogo, pues todas las cosas que quería guardarse para sí misma y para no enfrentarlas, le estaban haciendo daño, y si no las sacaba, no iba a poder sobrepasarlo, a pesar de que no creía en los psicólogos.

Hoy en día, Adamari López se ve feliz Adamari López llegó a pensar que ella sola podía resolver sus propios problemas, además de que se sentía en confianza con la gente que estaba a su alrededor para hablar de cualquier tema para sacar todo el dolor que tenía, pero no fue suficiente. “Si no llega a ser por Papá Dios, que en todo momento ha sido una roca en todo mi camino y que eso me lo inculcaron mis papás, no hubiese sido fácil, pero la ayuda de un psicólogo en su momento y poder leer y aprender de cómo soltar y cómo dejar ir, me ayudó y hoy en día me veo muy feliz”.

“Son experiencias que uno tiene que pasar” La actriz y conductora puertorriqueña, a pesar del mal momento que vivió en esa época, dice que son experiencias que uno tiene que pasar, así como enfrentar, para poder crecer, madurar y seguir adelante: “Y hoy tengo la dicha de poder tener la familia que desee”. Sin imaginar lo que pasaría más adelante con Toni Costa, en esta ocasión la boricua compartió que su hija no llegó en el momento en que ella quería, sino que llegó en el momento en que Dios decidió que era el correcto para ella. Aún habría más…

Ha logrado salir adelante Ya casi para terminar con esta entrevista, la boricua le contó a María Celeste que poco a poco ha ido superando todos los obstáculos que se le han presentado en su vida y agradece por todo lo que aprendió durante ese proceso que la hizo crecer. “Uno no logra avanzar, uno tiene que soltar y dejar ese dolor, ese rencor, eso que he vivido y más sabiendo que la persona que estuvo involucrada no hizo nada con el sentimiento o el mal deseo de hacerme daño, pero yo al guardarlo tanto, a lo mejor no me dejaba ver las cosas con claridad”. ¿Se referirá a Luis Fonsi?

“Escribir ayuda mucho” Luego de que María Celeste le compartiera cómo fue que ella vivió su divorcio, Adamari López recordó que cuando se puso a escribir su libro, titulado Amando, soltó todo lo que traía dentro y fue algo muy sanador para ella: “Escribir ayuda mucho”. Aún no aparecía en su vida Toni Costa. “Cuando quieres decir algo y no lastimar a alguien, si escribes y ves y observas y vas tachando cosas que a lo mejor pueden ser hirientes y te quedas con solamente lo que quieres decir sin tratar de herir a nadie, creo que también es muy sano”.