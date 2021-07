Adamari López dice en redes sociales que iba a tarde a una reunión por culpa del tráfico

La actriz y conductora puertorriqueña es criticada por no estar enterada de las manifestaciones en Miami en apoyo a Cuba

“Qué cara más dura, ¿cómo que le molesta eso?”, expresan usuarios

Fue el pasado domingo que miles de personas en Cuba salieron a protestar a las calles tras meses de crisis y restricciones por la pandemia, y en Miami el apoyo no tardó en llegar, pero tal parece que la actriz y conductora puerorriqueña Adamari López no estaba enterada de esta situación y fue duramente criticada.

El periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, compartió en sus redes sociales una de las historias de Instagram de la ex de Toni Costa en la que decía que iba a tarde a una reunión por culpa del tráfico.

Critican a Adamari López

“Hola, hola, mi gente linda. Bueno, hoy con muchas actividades para hacer, iba súper a tiempo para una reunión que tenía. Era la 1:30, es la 1:41 y estoy en el medio del tráfico, no sé qué pasa, pero pues no se mueven, estoy en el Palmetto (Florida), ¿alguien sabe qué pasa?”.

Sin perder la calma, y tratando de mantener el buen humor, Adamari López mostró todos los automóviles que se encontraban en la misma situación, además de que reveló que la policía estaba a punto de pasar: “Pero no se mueven, para nada”.