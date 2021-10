Adamari López reacciona a las críticas

Afirma que no le importan

Seguidores se burlan de ella ¡Se harta de las criticas! Adamari López sorprende en redes sociales al mandar un contundente mensaje en respuesta para todas las críticas, y afirma que realmente "no le importa nada de sus comentarios negativos", sin embargo las cosas no salieron nada bien para la boricua, ya que más burlas le terminaron llegando. Adamari López siempre se ha consagrado como una de las favoritas entre el público hispano, y es que ya sea por su simpatía o su manera de ser tan agradable hace que establezca lazos con todas aquellas personas que la conocen. Lamentablemente así como hay gente que la quiere, hay otros que no dudan en señalar cada cosa que hace. Harta de las críticas, Adamari López manda contundente mensaje, pero sale mal Y es que desde su separación con Toni Costa, a la boricua le han estado llegando un sin fin de críticas y reproches, y no solo de su relación amorosa o su familia, sino también sobre su aspecto físico, en donde muchos seguidores no suelen medir el grado de los comentarios hacía ella. Tras esta ola de críticas y burlas, la presentadora del programa matutino Hoy Día ha decidido reaccionar por primera vez a estos comentarios, mandando un contundente mensaje a través de redes sociales, en donde afirmaba que "realmente no le importaban mucho estos comentarios".

“No me importa”; Harta de las críticas, Adamari López manda contundente mensaje A través de la cuenta de Instagram del programa “Suelta la sopa” se publicó un video en donde la boricua aparecía bailando y moviendo sus curvas de un lado a otro, mientras que mandaba un contundente mensaje para todas aquellas personas que han estado juzgando últimamente. En el video, el cual ya cuenta con más de 162 mil reproducciones, se escucha la canción “No me importa” mientras que Adamari López aparecía bailando y cantándola en frente de la cámara haciendo entender que este mensaje iba dirigido a todas las personas que la criticaban, mientras que mostraba su delgado cuerpo en un jumper color amarillo en detalles florales y unos tenis blancos.

Se burla; Harta de las críticas, Adamari López manda contundente mensaje Al pie de esta publicación, la cuenta escribió el siguiente mensaje de Adamari López para las personas que la crítica: “¡Eso! Adamari López respondió al ritmo de ‘No me importa’. La presentadora puertorriqueña bailó y saltó para burlarse de sus haters, mostrando su asombrosa figura”. Lamentablemente para Adamari las cosas no el salieron como ella esperaba, ya que seguidores de la cuenta de “Suelta la sopa” no dudaron en dejar otro comentario y comenzar a burlarse de la puertorriqueña, afirmando que realmente sí le importaba ya que estaba hablando de eso y respondiéndolo.

Seguidores la critican Varios seguidores se fueron con todo contra la guapa actriz de telenovelas tras este contundente mensaje: “Quiere disimular que no le importa pero sí le importa JAJAJ”, “Pues si le importa desde el momento en que esta haciendo este video jajaja”, “Si no le hubiera importado no hubiera bajado de peso por el hate que le tiraba la gente. Ella se engaña sólita. Que mal le va”. Por otro lado, alguno seguidores señalaron que no creían que realmente le estuviera dedicando ese mensaje a los “haters”, sino más bien a la supuesta noticia de que su ex Toni Costa ya tiene una nueva pareja: “¿¿¿¿Para los haters??? que raro porque salió con eso justo el día que dieron a conocer el cuerpazo de la nueva novia de Tony”.

“Ella es hermosa”; Harta de las críticas, Adamari López manda contundente mensaje Lo bueno para la conductora fue que otros seguidore se pusieron de su lado, ya que después de mandar este contundente mensaje en donde afirmaba que “no le importaba las críticas” que recibía, otros usuarios destacaron que cada día la veían más feliz, además de afirmar que le daba gusto que ella ya estuviera bien: “Esa es la actitud, con una boricua no se jod$%”, “La gente que la crítica esta falta de una vida propia y solo vive de vidas ajenas, ella está hermosa”, “Que bonita está, que cambio, se ve hermosa”, “Se ve preciosa definitivamente, le arda a quien le arda”, “Así debe ser, ya no te importa que Toni tenga novia, tu corazón sanó”, “Eso Ada que no te importe un rábano lo que digan y mucho menos lo que hagan”, fueron uno de los otros comentarios que recibió. Archivado como: Adamari López mensaje. VIDEO AQUÍ

Admari López aparece junto a la Miss Universo Andrea Meza y las comparan de la peor manera Ambas siguen viéndose espectacular. La conductora puertorriqueña, Adamari López aparece a lado de la Miss Universo mexicana, Andrea Meza y seguidores se le van con todo a la guapa conductora, afirmando que se la modelo se veía mucho mejor que ella y que el atuendo no le favorecía en nada a la también actriz. Actualmente Adamari López se ha estado posicionando en el ojo público desde que dio por terminada su relación con el bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaia, tras esto, la guapa chaparrita ha estado impactando a todos con su espectacular cambio físico, luciendo más delgada y feliz que nunca, algo que se logra observar a través de cámaras.

Adamari López aparece junto a las Miss Universo mexicana Sin embargo, tal parece que los malos comentarios no se han ido del todo, ya que en una ocasión en la que Adamari López apareció a un lado de la modelo mexicana y ganadora del certamen de Miss Universo 2021, Andrea Meza, los usuarios en redes sociales se fueron con todo contra esta guapa conductora, quienes no dudaron en dejar varios comentarios al respecto. Fue a través de la cuenta de Facebook de Estrellas Tv, en donde la página publicó una fotografía hace cuatro días atrás, en donde se aparecía la modelo de 27 años, Andrea Meza, justo cuando se encontraba de invitada en el programa de Telemundo, Hoy Día, luciendo como toda una reina de belleza.

Adamari López aparece junto a las Miss Universo mexicana ¿y es humillada? A su lado se encontraba Adamari López, luciendo un atuendo completamente rojo, en la parte de abajo traía un top, junto con un short de tiro alto de color rojo satín, mientras que su cabello caía. Y es que a pesar de que ambas lucían hermosas, la diferencia de estatura esta bastante considerada, ya que la modelo mide 1.80 mts, mientras que la puertorriqueña medía menos de 1.60 mts. Esta diferencia de estatura se convirtió en el centro de la atención de miles de seguidores, en donde destacaban lo alta que se veía la modelo originaria de Chihuahua en comparación con la conductora del matutino Hoy Día.

Las critican Entre los comentarios que se podían leer en la fotografía de Adamari López a lado de la Miss Universo, eran varias críticas hacía ambas, afirmando que las dos eran muy delgadas, cuando en un inicio mucho criticaron a la puertorriqueña por estar “pasadita de peso”: “Adamari que ya no se pase, se ve bien, pero ya se está adelgazando mucho, luego se ven como cadaveres”, a lo que otra usuaria le responde: “Preferimos estar flaca que gorda, ella está muy bien, antes la criticaban porque estaba gorda y ahora que bajó no, ni como entenderlos”. Por otro lado algunos seguidores no solo criticaron a Admari López si no también a la modelo de 27 años: “La Miss con las piernas más flacas que he visto, y eso que está en Televisión, imagino que en persona esta peor. Adamari sí que tiene las piernas lindas”.