"Cuiden lo que dicen", expresó A pesar de que su separación se hizo oficial desde los últimos días de mayo pasado, Carmen Garde, mamá del coreógrafo y bailarín español Toni Costa, salió en defensa de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López luego de que recibiera 'ataques' en redes sociales. Todo comenzó luego de que en la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día de Telemundo se compartiera una imagen en donde la boricua aparece junto a sus compañeros, pero lo que más llama la atención, es la diferencia de estaturas. "La niña de vestido rosado, ¿qué hace ahí?", critican a Adamari López por su estatura "Celebrando con muchísima alegría y orgullo los 2 premios Emmy que ganó Noticias Telemundo, Mejor noticiero y mejor cobertura de una noticia a última hora en español. ¡Por y para ustedes!", se puede leer en esta publicación que a la fecha tiene más de 7 mil likes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los ataques hacia Adamari López se hicieran presentes: "La niña de vestido rosado, ¿qué hace ahí?", "Adamari parece una niña", "Qué enanita y eso que tiene tacones", "Ada parece una viejita", "Enana es poco y con tacones". La mamá de Toni Costa no tardaría en reaccionar.

“Cuiden lo que dicen”, mamá de Toni Costa defiende a Adamari López Carmen Garde, mamá de Toni Costa, no se quedó con los brazos cruzados al ver los ‘ataques’ que recibió Adamari López por su estatura a pesar de los poco más de cuatro meses que tienen separados la pareja. Fue una ‘cachetada con guante blanco’: “La esencia buena está en frascos pequeños. Qué falta de respeto y más de una mujer a otra. Cuiden lo que dicen, opinen, pero sin faltar (al respeto) por favor”. Hasta el momento, la boricua no ha expresado su agradecimiento en esta publicación, al igual que Toni.

‘Enamorada’ de la pequeña Alaïa Luego del divorcio de una de las parejas consentidas por los hispanos, muchos se preguntaron que es lo que pasaría con la pequeña Alaïa y de qué manera tomaría la decisión tomada por sus padres. Semanas después del anuncio, Toni Costa decidió llevársela de vacaciones a España para que visitara a su abuela. “Buenas noches, ¿se puede ser más linda? Mi preciosa Alaïa, te amo”, escribió en esta ocasión Carmen Garde, a quien no tardaron mucho tiempo en responderle: “Más que una princesa, ella es espectacularmente hermosa”, “Lo mejor de los dos papis”, “Hermosa su nieta. Bendiciones”.

¿Carmen Garde no estaba enterada de la situación por la que pasaban Toni Costa y Adamari López? Con motivo del cumpleaños número 50 de Adamari López en mayo pasado, Carmen Garde le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales sin imaginar, tal vez, que unos días después se haría oficial la separación de ella y su hijo, el bailarín y coreógrafo español Toni Costa. “Hoy quiero felicitar a una mujer luchadora, trabajadora y de buen corazón. La madre de mi nieta Alaïa. Adamari López Torres, felicidades, y quiero que sigas tan preciosa otros cincuenta años más. Qué pases un día maravilloso como el fin de semana de celebraciones. Un abrazo y que seas siempre feliz”.

La foto que levantó sospechas En medio de constantes rumores de una posible reconciliación entre Adamari López y Toni Costa, y más por el hecho de tener una excelente relación por su hija Alaïa, una foto del bailarín y coreógrafo español levantó sospechas al dejarse ver con una mujer tomados de la mano, sin imaginar que se trataba de su propia madre, Carmen Garde. “Desde que me diste la vida siempre a mi lado, de la mano, gracias mamá, te amo @clgarde. Esta foto me la hizo ayer mi madrina después de ir a visitarla, me encantó y quise compartirla con ustedes…”, escribió Toni sin imaginarse el revuelo que causaría.

Adamari López parece una muñeca con ese vestido rosa Con un peinado corto de estilo años 50, dejando sus extensiones de la semana pasada, ahora esta emisión de Así se Baila dejó ver a Adamari López con un vestido rosa mexicano con poderoso entalle a su cuerpo delgado que posó la vista de todos en sus piernas y en su cintura. ¿Los masajes reductivos y la disciplina le sirvieron para librarse de muchas tallas? Tal parece que sí, porque el vestido de muñeca le asentó el cuerpo a Adamari López, cuya cintura va que vuela para convertirse en una parecida a la de Thalía, ante el asombro de quienes decían que la boricua no lo conseguiría.

La cintura poderosa de Adamari López La piel de Adamari López lució muy bronceada y su cuerpo tonificado, tanto así que ella misma se presumió con una sesión de fotos que compartió en su cuenta de Instagram, primero sola y después con sus compañeros jueces de Así se Baila, Christian de la Fuente y Mariana Seoane. “Aquí les comparto fotos del look de la 3era Gala de Así Se Baila!!! Feliz de ser parte del jurado!”, escribió en la descripción de las imágenes donde se anima a hacer poses estilo ‘Marilyn Monroe’ levantando su pierna, pero lo que sin duda dejó a todos impactados fue su cintura reducida.

Luce regia y divina El esfuerzo de Adamari López está siendo recompensado ante las imágenes en las que presumió cuerpo y cintura en su punto máximo de disciplina y a sus 50 años se ve como una jovencita de 20 o 30 años, por lo que los comentarios en el Instagram de ‘Hoy Día’ al verla, la gente comentó: “Definitivamente el mejor estado de una mujer es la soltería, mírenla bella y feliz”, “Estás hermosa y feliz por ese logro, pero ya no rebajes más”, “Ella aparenta 30 y no 50”, “Cómo has cambiado”, “Wow, rejuveneció unos 20 años, se ve muy linda y feliz, amor propio”, “Hermosa, una Barbie”, “Te pareces a la Adamari de las novelas mexicanas”, “Wow, este sí está bello”, expresaron ciertas personas.

Una persona comentó que al verla de regia, Luis Fonsi volverá con Adamari López Ante lo regia que lucía Adamari López, una fiel seguidora le comentó que su ex esposo Luis Fonsi se vería arrepentido por dejarla ir y hasta volvería con ella: “Ya veré a Luis Fonsi buscándola hermosa que es”. A dicho comentario varias personas comenzaron a burlarse, pero a afirmar que eso no sucedería porque el cantante era feliz con Águeda López: “Fonsi es demasiado feliz con su hermosa familia”, “Para nada, no va volver con esa mujer”, “Nada qué ver, él ya tiene a su familia y es feliz, ya lo pasado hay que dejarlo ahí”, “Fonsi está felizmente casado y tiene una hermosa familia, no la va a destruir por buscar a otra”, “Luis Fonsi perdió a Adamari para siempre y a Adamari no le interesa ese cabezón”, escribieron al polémico comentario.