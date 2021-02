UNA RELACIÓN FUERTE

Durante la entrevista que le realizaron a la pareja, luego de que Adamari López contara cómo empezó esta bella relación, el bailarín Toni Costa habló de cómo se enamoró de ella.

“Yo no la conocía, yo venía de España ajeno al mundo de aquí, y la vi sentada tranquila, y yo no me veía quedandome en este país, tampoco me veía estando con una persona estando tan lejos, ni teniendo otra hija, eran otros planes que tenía yo en la vida”, dijo Toni.

Después el bailarín afirma que la llegada de Adamari a su vida le cambió todo por completo: “La conocí y eso me movió el piso de todo, dejé mi familia, mi trabajo, mis costumbres, mis amigos en España por ella”.

Hoy en día la pareja tienen una pequeña hija de 5 años de edad de nombre Alaïa Costa, pero próximamente Adamari y Toni buscarán ampliar el número de integrantes de la familia.

Archivado como Adamari López malos momentos Toni Costa