Adamari López se viste de luto

La conductora destacó su ‘nueva’ cinturita

A los seguidores no les gustó algo y no dudaron en expresarlo

Adamari López, y todo el equipo de Un Nuevo Día, se vistió de luto por la muerte de Kobe Bryant, pero los usuarios se quejaron de algo.

El pasado domingo 26 de enero, la noticia sobre el accidente en el que perdió la vida la estrella de baloncesto, Kobe Bryant, se propagó rápidamente.

Como una forma de rendir tributo, el equipo de presentadores decidió vestirse sobriamente, pero Adamari López llamó especialmente la atención.

La conductora llevaba un vestido negro con un tremendo escote y un cinturón que hacían destacar su ‘nueva’ cinturita.

Lejos de tomar como falta de respeto el atrevimiento de Adamari por su escotazo, los seguidores desviaron la atención de la tragedia por unos minutos para alabarla por su notable pérdida de peso.

“Adamari, estás bellísima, ese traje me gusta como te queda”, “Adamari, preciosa waoooooo”, “Ada ya se ven los resultados. Luces bella.”, “Te vez hermosa sigue así”, “Adamari estás super bella”, “Te ves regia”, escribieron algunos seguidores apoyando el esfuerzo de la presentadora.

Sin embargo, hubo contundentes comentarios contra el programa.

Adamari López y equipo de luto por Kobe Bryant

Algunos seguidores consideran que, si bien la muerte de Bryant es realmente lamentable, también se debería dar la misma importancia a las otras ocho personas que perdieron la vida en el mismo accidente que él.

“Pero esto está mal, también murieron más personas, 2 menores más. Siento mucho lo que están pasando todas estas familias. Sólo pido que Dios ayude a estas familias en su perdida”, dijo Luz Rivera.

“Pero por qué no mencionan a la otra familia que murió? También son importantes”, “y los demás que iban en el helicóptero no valen, no eran gente, no tienen familia, por Dios todos son humanos, paz a sus restos para todos y fortaleza para todos los dolientes.”, “Por favor, también han fallecido otras personas recordarlas y orar por ellos tambien…!”, “No sólo murieron ellos 2, eran 9 personas, el luto debería ser por todos no solo por 2”, fue la crítica recurrente en contra del programa y su postura ante la noticia.

“Y TODOS los demás que iban en el helicóptero también!”, “Y qué pasa con las demás personas, acaso no importan?”, “El entrenador de béisbol universitario con su esposa e hija también murieron”, “Y los demás pasajeros?”, continuaron cuestionando los usuarios.

Jessica Toro incluso se ‘quejó’ con ironía la fotografía: “Un luto con sonrisa, qué bien”

Algunos otros simplemente lamentaron la pérdida Bryant. “El mundo está de luto”, “Qué triste noticia”, “Hay una tristeza enorme en el mundo”, dijeron.

Tras la trágica muerte de Kobe Bryant, revelan cuánto heredaría su esposa Vanessa

Tras la trágica muerte del legendario jugador de baloncesto, Kobe Bryant, han revelado cuánto podría heredar su esposa Vanessa Bryant.

En medio de la sorpresiva y dolorosa pérdida surge la pregunta: ¿será esto buena o mala fortuna?

Bryant resultó una estrella de la NBA, no solo porque reportó números sobre la cancha que pocos han podido superar, sino que fue uno de los que gano más y mejor.

El exjugador recibió 659 millones de dólares en salarios y patrocinios durante sus 20 años de carrera, según informó El Universal.

Antes de retirarse, en 2016, era la figura mejor pagada de la NBA. Suena prometedor, pero no era el único ingreso de Bryant.

También tenía visión para los negocios y se involucró con reconocidas marcas como Coca Cola y Nike.

Hizo uso de su fortuna e invirtió en empresas como The Players Tribune, Legal Zoom, Scopely, Alibaba Group, entre otras.

Según la última estimación que hizo la revista Forbes, la fortuna del atleta ascendía a los 700 millones de dólares.

Se presume que la heredera de su fortuna será su esposa Vanessa, quien fuera su pareja por 20 años.

Vanessa Bryant es madre de las 4 hijas del jugador. Ella no solo perdió a su esposo, sino también a su hija Gianna, de 13 años, en el fatal accidente.

Sus otras tres hijas aun son menores de edad. Natalia Diamante Bryant, de 17 años, Bianka Bella Bryant, de 3 años, y Capri Kobe Bryant, de apenas 7 meses.