Aunque todos los que la conocieron coinciden en que la bella Cheslie Kryst no aparentaba ningún mal físico, todo lo traía por dentro y nunca fue un secreto que tenía batallando por años con una deficiente salud mental, pero a que por fuera ‘todo se veía en orden’, según narras las personas que convivieron con la Miss USA 2019.

Aparentemente, el suicidio de Cheslie Kryst sucedió este domingo a las 7:15 de la mañana y la joven de 30 años ya no pudo más, era abogada y fungía actualmente como reportera de varios programas en inglés como Entertainment Tonight, pero una escalofriante publicación horas antes de su muerte impactó a todos.

La boricua de 50 años que atraviesa por su mejor momento profesional y físico, dijo que ni en un millón de años se hubiera imaginado lo que pasaba por la mente de la bella Cheslie Kryst: “Nos tocó sentarnos después de haber compartido en esa reunión en una cena, una frente a la otra, se veía muy feliz”, precisó la ex de Toni Costa.

Adamari López y su experiencia con los comentarios hirientes en redes sociales aprovechó para mandar un sentido mensaje a la gente que se dedica a hacer sentir mal a los famosos: “Por eso hay que tener cuidado con lo que uno comenta o que le dice a una persona, no conocemos la realidad de los momentos que están pasando”, comenzó diciendo.

La gente comentó sobre las palabras de Adamari y el trágico final de la Miss USA 2019

A través de la publicación de Instagram de ‘Hoy Día’, en la foto que aparece de Adamari López junto a Cheslie Kryst la gente dejó sus comentarios: “Dios perdone su triste decisión, y pueda descansar en paz”, “Ella quiere estar en todas!!! No pierde una oportunidad!”, “Cuando no hay paz mental no importa cuán famoso se sea, pobre muchacha tan joven para hacer eso tan grave”.

“Dios le de paz a su Alma, Pobre niña, ya no sufres, Fortaleza a su mami”, “Sufrir por las publicaciones de otros, también les enferma la mente y el corazón SUFRIDORES!!!”, “La noticia es la ex mis universo y ponen también a la otra”, “No pierdes oportunidad para salir en las redes ADA”, “ADAMARY aprovecha hasta la Tragedia de esta chica Para estar Medio”, “Hasta con los muertos esta mujer busca sonido”, se puede leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO ADAMARI LÓPEZ. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.