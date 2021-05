La confirmación de su separación de Toni Costa le trajo más problemas a Adamari López

Tras este anuncio, hay rumores de que esta separación sería culpa de Luis Fonsi, exesposo de la actriz y conductora puerorriqueña

Aseguran que nunca amó al papá de su hija de la manera que amó al cantante ¿Será? Luego de que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López expresara por única vez que se separaba de su pareja, el coréografo español Toni Costa, surgen rumores que indican que el culpable de esta separación sería su exesposo, el cantante Luis Fonsi. El día de hoy, prácticamente no hubo medio de comunicación que replicara las palabras de la boricua, quien dio una entrevista exclusiva al programa Hoy Día. Uno de ellos fue la cuenta de Instagram de Escándalo, donde los internautas no tardaron en reaccionar. Aseguran que Adamari López nunca ha amado a Toni Costa como amó a Luis Fonsi “Ella nunca lo ha amado como a Luis Fonsi… solo lo usó para ser madre, eso se notaba a leguas, nunca se le vio amor a ella, a él sí”, ” Lo que yo he notado es que ella siempre que habla del divorcio con Fonsi le duele después de tantos años, no lo supera!!! Hace unas semanas de hecho la entrevistaron para sus 50 años y tocó ese tema y se ve que aún le duele”. Por su parte, otra persona comentó lo siguiente: “Ella aún llora cuando ya debería ser algo superado. Ese es y será el amor de la vida de ella. Lastimosamente, a Toni lo usó. Mientras la aguantó toda gorda y en sus peores momentos, ahora si que ya bajó de peso, ya no lo quiere… qué pena me da por él”.

Adamari López dijo en alguna ocasión que “ni el cáncer le dolió tanto como el divorcio” de Luis Fonsi Otra usuaria compartió que entiende a Adamari López, pues “a quien no le va a doler una separación (de Luis Fonsi) cuando estabas pasando por el peor momento de tu vida, el cáncer, es por eso que le duele, eso quedó muy clavado en su corazón”. “Ella hasta el día de hoy sigue hablando de eso con mucho dolor, se nota que no ha sanado, que le duele y eso no te deja seguir”, “Ella dijo que ni el cáncer le dolió tanto como el divorcio”, “Ada nunca estuvo enamorada de Toni, su amor platónico es Fonsi, que no puede olvidar”, se puede leer en más comentarios.

Toni Costa dejó todo por Adamari López Por medio de las redes sociales de Mega TV Live, la periodista Mandy Fridmann aclaró algunos rumores sobre la separación de Adamari López y Toni Costa, pero nuevamente los usuarios creen que el culpable de todo esto es el cantante Luis Fonsi: “Quiere regresar con Fonsi”. Además, otra persona comentó que no entiende a la boricua, pues lo más amado y anhelado (su hija) lo obtuvo con él. “Éste problema supuestamente viene desde enero, eso pasa creo yo cuándo la esposa gana mucha más plata qué el marido y Toni dejó todo en España: familia, amigos y trabajo cuando se enamoró de Ada. Qué pena por la nena, espero por ella traten de llevar la separación en paz con buena comunicación”.

“Se le rompió el amor a Adamari” “Aquí hay gato encerrrado”, comentó otro internauta que no dio crédito al anuncio que dio Adamari López sobre su separación de Toni Costa y luego de que el nombre de Luis Fonsi ha sido mencionado en varios portales como el único culpable. También, una persona se puso del lado del coreógrafo español: “A Toni le tocó ser quien ama y Adamari quien quiere… tristemente”, “Ellos son seres humanos, ojalá se pueda resolver, la niña está pequeña”, “Se le rompió el amor a Adamari”.

¿Y Luis Fonsi? En su más reciente publicación, el cantante Luis Fonsi no quedó exento de los reclamos tras la confirmación de la separación entre Adamari López y Luis Fonsi, a pesar de que en esta imagen solo se limitó a escribir: “Próximamente”, refiriéndose tal vez al lanzamiento de un nuevo sencillo o algún concierto. “Todavía no se me olvida lo que le hiciste a Adamari, animal”, “Inevitable verlo y no recordar lo que le dijo a su esposa cuando estaba vuelta nada: ‘no te deseo como mujer'”, “Hoy miré la entrevista de Adamari y te dije: ‘jajaja, pin… cab…”.

Por el bienestar de su familia, Adamari López decidió separarse Luego de los rumores que se habían dado desde hace varias semanas, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López lo confirma: se separa de Toni Costa, y por si fuera poco, dice que buscará ayuda profesional. Esta publicación muestra en primer lugar a La Chiquibaby, quien está a unas semanas de convertirse en mamá por primera ocasión, dirigiéndose a Adamari López para decirle que en esta ocasión hablarían de su vida privada. “Todos los que te conocemos y te queremos, y obviamente te admiramos, corazón, sabemos que una de las cosas que te distinguen a ti como persona es esa honestidad y transparencia”, comentó La Chiquibaby, y sin esperar más, le dio la palabra a la boricua (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Está destrozada Sin poder contener las lágrimas, Adamari López mencionó que decidió separarse de Toni Costa y quería compartirlo con el público del programa. De inmediato, La Chiquibaby la tomó de la mano y le mostró su apoyo, además de agradecerle la fortaleza que siempre ha tenido para hablar de cualquier tema. “Como sabes, yo te quiero mucho, pero aquí todos somos tu familia y tú sabes que siempre te vamos a apoyar. Si quieres compartir con nosotros, ¿por qué tomaste esta decisión?”, expresó la conductora, que en todo momento tomó de la mano a la chaparrita.

Adamari López pensó y analizó seriamente su decisión de separarse de Toni Costa “He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar, y por el respeto que le tengo a Alaïa (su hija) y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, pues yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día sepan que mi decisión ha sido una que he pensado y he analizado”. Adamari López compartió que, dentro del enfoque del cuidado propio y la valoración, encontró la importancia de poner en primer lugar, ante todas las cosas, el bienestar de su familia, “y esta es la decisión que he tomado”. ¿Qué habrá pasado en realidad?

“Uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida” A continuación, La Chiquibaby le confesó a la actriz y conductora puertorriqueña que ha sido un ejemplo de admiración y superación, además de que le pidió que se dirigiera a las mujeres que están pasando por una situación similar y que no se han atrevido a tomar una decisión como la que tomó ella. “No soy quien para dirigir la vida de nadie, pero lo que sí les podría decir es que espero que sean fuertes y que no teman. A mí la vida me ha enseñado que el futuro siempre tiene algo bonito, algo bueno, y que con valentía y con mucha fe, sobre todas las cosas, y de la mano de Dios, uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida”.