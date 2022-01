Adamari López no deja nada a la imaginación y posa sensual con un saco rojo

La puertorriqueña enseña sus mejores atributos

Así se vivió la Navidad con Adamari López y su familia Adamari López look sensual. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López, celebró las fechas navideñas portando un atrevido saco rojo mostrando sus mejores atributos; dicha publicación fue puesta por la página de fans de Adamari “Adamariilopezt”. Muchos de sus fans que siguen la página y no dudan en comentarle cosas lindas dedicadas a la actriz, resaltaron mucho que el color rojo combina perfectamente y de una manera muy sensual con su tono de piel, esta página tiene mas de 600,000 seguidores y a diario publica fotos de la guapísima puertorriqueña. Los comentarios en dicha publicación son resaltando los atributos de Adamari: “La verdad Adamari, yo soy una mujer pero reconozco que eres más que linda y sexy. Necesitas un novio bien guapo porque la verdad estás preciosa!”, “Eres hermosa”, “Te queda increíble ese saco”, “El rojo es tu color”, entre muchos otros. El rojo es el color de Adamari, según sus fans Adamari adelantó, durante una exclusiva de Hola! USA, que estaría en Navidad con su ex Toni Costa, pues la pareja tiene una buena relación, y el mayor motivo es su pequeña hija Alaïa, con quien incluso, han estado participando en proyectos escolares como buenos padres que son. Se les dejó ver juntos como familia en una sesión de fotos navideña: “Mi gente linda, seguimos creando memorias para nuestra Alaïa, esta vez celebrando la magia de la Navidad”, comentó Adamari a través del ‘Behind the scenes’ a Hola!, también agregó que su hija se inquieta un poco, pero que estuvo dispuesta a seguir modelando ya que le quedaban todavía 7 cambios de ropa.

Adamari López look sensual: Una nueva etapa está por llegar Además de que la presentadora comentara en la exclusiva a Hola sobre como pasó su Navidad, también habló sobre una nueva etapa en su vida. Adamari se encuentra feliz por muchos resultados positivos que le sucedieron este año, entre ellos uno de sus mayores logros que fue bajar de peso. La puertorriqueña consiguió muchísima confianza en sí misma y lució sus curvas y dejó al descubierto la imaginación posando sensualmente en varias ocasiones para varias revistas, también fue juez en el certamen Miss Universo 2021, Adamari concluyó diciéndole lo siguiente a sus seguidores: “Aprovechamos para desearles a todos una feliz Navidad y nuestros mejores deseos siempre. Gracias a Había Una Vez Una Foto y Había Una Vez Un Video por siempre estar ahí en estas fechas especiales”.

Tony Costa dio positiva a prueba del covid-19 El bailarín español, Tony Costa dio positivo a Covid-19 durante la mañana del 24 de diciembre, dicha información la dio a conocer en su cuenta de Instagram, y es por esta razón que no pudo pasar la Noche Buena a lado de su ex esposa y su hija. En la publicación que dio a conocer en su cuenta de Instagram, en la cual se le ve junto a su hija, compartió el siguiente mensaje: “Me encanta tener estos bonitos recuerdos junto a mi princesa, para que ella siempre tenga memorias con sus papás. Desafortunadamente, el Covid se interpuso estas navidades y esta mañana di positivo, por lo que hoy no podrá estar a su lado ni mañana para ver su carita de felicidad abriendo sus regalos…”

Adamari López look sensual: La pareja mantiene una buena relación A pesar de que Adamari López y Tony Costa se separaron y decidieron finalizar la relación amorosa que tenía, ambos han confirmado que no es motivo para odiarse y separarse por completo, en mayor parte dejar de formar ese lazo familiar que tienen a lado de su hija. En el programa de televisión “Así se baila”, en el cual Adamari era juez, la expareja reapareció junta con su hija, y ella comentó lo siguiente: “Nuestro ciclo como pareja terminó, pero él siempre será parte de la familia porque es el padre de Alaïa”, comentó Adamari a People en Español.

Este es el secreto de Adamari López para bajar de peso Adamari ha sido un gran ejemplo de fuerza de voluntad, pues ha sido admirada por muchas mujeres por haber tenido un cambio radical en su peso, actualmente es una de las famosas latinas mas queridas e influyentes. En una entrevista que brindó recientemente, la bella puertorriqueña reveló importantes detalles sobre como logró bajar tanto de peso, pues hace muy poco actualizó en sus redes sociales que logró bajar 15 kilos. La presentadora, según el portal “El Heraldo de México”, aseguró en dicha entrevista, que lo hizo por ella y por su hija, ya que quisiera verla crecer y aún sentirse fuerte y saludable, además de brindarle una mejor calidad de vida. También comentó que ella se cansaba mucho cuando jugaba con su hija, y que eso no era una buena señal de que se encontraba en un buen estado de salud.

Adamari López look sensual: Aun no está lista para volverse a enamorar La famosa actriz de 50 años, confesó que tendrá que pasar un tiempo sola, sin volverse a enamorar ni tener un romance, ya que aun no se siente lista para darse una nueva oportunidad en el amor, por el momento busca enfocarse en su carrera y en su hija, según el portal “La opinión”. Y es que, confesó a “E!Online” lo siguiente: “Yo misma me hago muchas preguntas, y creo que hasta que no resuelva muchas de esas, no estaré enfocada en otras cosas que no sea estar bien”. Adamari López no descartó la idea de enamorarse en un futuro, ya que aún piensa que el amor existe y lo dejará entrar cuando las cosas sucedan y fluyan bien.

Adamari sorprendió a todos con su vestido rojo corto Adamari López está disfrutando mucho sus cambios físicos, y lo hace portando atuendos que dejan enseñar un poco su resaltada figura, y es que publicó un video en Instagram en donde se le ve con un vestido rojo y cortito, un gorro navideño y bailando al ritmo de la música, los usuarios en Instagram no dudaron en poner sus comentarios sobre su imagen. Y es que, a sus 6.7 millones de seguidores, los complace siempre viéndose presentable, bella y exitosa para todos, ya que diario sube publicaciones sobre su vida diaria, sus outfits y las actividades que desempeña día con día. La actriz le hizo playback a la canción de Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You”, en Hoy día, el programa de televisión.

Adamari López look sensual: La Puertorriqueña se burla de las críticas mediante un gracioso video Adamari López, consiguió burlarse de una forma sarcástica de todas aquellas críticas que le llueven a diario, pues a través de Instagram publicó un video en el cual se le ve con un evidente filtro que hace que la cara se vea como si tuviera “Botox”. En el pie de foto la latina pone: “Aquí naturalita como siempre”, entre los comentarios encontramos cosas como: “Absolutamente regia y natural”, emojis de risa y carcajadas, otros comparándola con la Chiquis Rivera y con Ninel Conde, “o creo que ella debió trabajar en un circo, últimamente esta muy payasita”.

Adamari López look sensual: La actriz reveló lo difícil que fue su etapa de relación con Luis Fonsi La latina confesó que vivió una de las etapas mas difíciles de su vida en el 2004, que fue cuando le detectaron cáncer de mama y al mismo tiempo, el cantante Luis Fonsi con el cual mantenía una relación, le solicitó el divorcio a la conductora de Hoy Día. A través de una entrevista que le realizó Telemundo, la actriz dijo: “Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”. ¿Tu crees que el cantante Luis Fonsi fue demasiado duro con la conductora? Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.